ميزة التوقيع الإلكتروني عند الإصدار التجريبي لمحرر مستندات Google و Drive

نظرًا لأن التحول الرقمي يحدث ثورة في الصناعات ، فإن الشركات المشاركة في تخزين المستندات وإدارتها تقر بأهمية التوقيع الإلكتروني. لمواكبة العصر الرقمي ، كشفت شركة Google العملاقة للتكنولوجيا عن وظيفة التوقيع الإلكتروني الخاصة بها ، وهي حاليًا في مرحلة تجريبية مفتوحة لـ Google Workspace ، والتي تلبي احتياجات محرّر مستندات Google و Google Drive على وجه التحديد.

تم تصميم ميزة التوقيع الإلكتروني هذه ، والتي كانت تعمل إلى حد كبير في إطار إصدار ألفا محدود ، في الغالب لأصحاب المشاريع الفردية والشركات الصغيرة. يوفر طريقًا فعالاً لتجميع التوقيعات الرقمية ومراقبتها مباشرةً داخل المستند. الهدف من هذا الابتكار يلغي العملية القديمة والمستهلكة للوقت لطباعة مستند وتوقيعه ومسحه ضوئيًا وإرساله بالبريد الإلكتروني للحصول على توقيع.

أوضحت Google هذا في منشور مدونة ، "نحن نتطلع إلى تبسيط هذه العملية من خلال الدمج الأصلي لـ eSignature في محرر مستندات Google. يتيح ذلك للمستخدمين طلب توقيعات وإلحاقها بالعقود الرسمية داخل مُحرر مستندات Google مباشرةً ".

على مدار الأسبوعين المقبلين ، تهدف Google إلى تنفيذ هذه الميزة الجديدة ، دون فرض رسوم على مستخدمي Workspace الفرديين. من ناحية أخرى ، يمكن لأصحاب الحسابات الجماعية الاستفادة من هذه الخدمة بتوجيه من مسؤولي مساحة العمل لديهم الذين سيضطرون إلى التسجيل في مرحلة بيتا.

في مشهد يعج بحلول تطوير التطبيقات low-code no-code ، يقف AppMaster.io كمنصة دائمة تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب والخلفية والتطبيقات المحمولة دون كتابة سطر من التعليمات البرمجية. ليس غريبًا على تكامل eSignature ، يمكنه توفير بدائل قابلة للتطبيق لمحرر مستندات Google ، مما يسمح بإدارة المستندات الرقمية بسلاسة.