hands ico تنمو مع AppMaster.
كن شريكنا right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

ميزة التوقيع الإلكتروني عند الإصدار التجريبي لمحرر مستندات Google و Drive

Aug 10, 2023
ميزة التوقيع الإلكتروني عند الإصدار التجريبي لمحرر مستندات Google و Drive

نظرًا لأن التحول الرقمي يحدث ثورة في الصناعات ، فإن الشركات المشاركة في تخزين المستندات وإدارتها تقر بأهمية التوقيع الإلكتروني. لمواكبة العصر الرقمي ، كشفت شركة Google العملاقة للتكنولوجيا عن وظيفة التوقيع الإلكتروني الخاصة بها ، وهي حاليًا في مرحلة تجريبية مفتوحة لـ Google Workspace ، والتي تلبي احتياجات محرّر مستندات Google و Google Drive على وجه التحديد.

تم تصميم ميزة التوقيع الإلكتروني هذه ، والتي كانت تعمل إلى حد كبير في إطار إصدار ألفا محدود ، في الغالب لأصحاب المشاريع الفردية والشركات الصغيرة. يوفر طريقًا فعالاً لتجميع التوقيعات الرقمية ومراقبتها مباشرةً داخل المستند. الهدف من هذا الابتكار يلغي العملية القديمة والمستهلكة للوقت لطباعة مستند وتوقيعه ومسحه ضوئيًا وإرساله بالبريد الإلكتروني للحصول على توقيع.

أوضحت Google هذا في منشور مدونة ، "نحن نتطلع إلى تبسيط هذه العملية من خلال الدمج الأصلي لـ eSignature في محرر مستندات Google. يتيح ذلك للمستخدمين طلب توقيعات وإلحاقها بالعقود الرسمية داخل مُحرر مستندات Google مباشرةً ".

على مدار الأسبوعين المقبلين ، تهدف Google إلى تنفيذ هذه الميزة الجديدة ، دون فرض رسوم على مستخدمي Workspace الفرديين. من ناحية أخرى ، يمكن لأصحاب الحسابات الجماعية الاستفادة من هذه الخدمة بتوجيه من مسؤولي مساحة العمل لديهم الذين سيضطرون إلى التسجيل في مرحلة بيتا.

في مشهد يعج بحلول تطوير التطبيقات low-code no-code ، يقف AppMaster.io كمنصة دائمة تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب والخلفية والتطبيقات المحمولة دون كتابة سطر من التعليمات البرمجية. ليس غريبًا على تكامل eSignature ، يمكنه توفير بدائل قابلة للتطبيق لمحرر مستندات Google ، مما يسمح بإدارة المستندات الرقمية بسلاسة.

المنشورات ذات الصلة

تُحدث الذكاء الاصطناعي من Google ثورة في تجربة البحث من خلال ملخصات المحتوى الطويلة
date Aug 17, 2023
تُحدث الذكاء الاصطناعي من Google ثورة في تجربة البحث من خلال ملخصات المحتوى الطويلة
طرحت Google تحديثات جديدة لتجربة البحث بمساعدة الذكاء الاصطناعي ، SGE ، لتحسين فهم الردود مع ملخصات للمحتوى الطويل. كما يقدم ميزة لتحسين التفاعل مع المواد الهائلة عبر الإنترنت.
AI Software
شركة OpenAI العملاقة للذكاء الاصطناعي تستحوذ على شركة Startup Global Illumination في نيويورك
date Aug 17, 2023
شركة OpenAI العملاقة للذكاء الاصطناعي تستحوذ على شركة Startup Global Illumination في نيويورك
قامت شركة OpenAI الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بأول عملية استحواذ عامة لها من خلال استيعاب Global Illumination ، وهي شركة ناشئة تركز على استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في إنشاء أدوات إبداعية وبنية تحتية وتجارب رقمية.
AI Acquisition Software
Redis يكشف عن الإصدار 7.2 الذي طال انتظاره مع ميزات تغيير اللعبة مثل البحث القابل للتطوير والتدرج التلقائي </ h2>
date Aug 16, 2023
Redis يكشف عن الإصدار 7.2 الذي طال انتظاره مع ميزات تغيير اللعبة مثل البحث القابل للتطوير والتدرج التلقائي </ h2>
يوفر الإصدار الجديد من Redis 7.2 مجموعة من الميزات الرائعة ، بما في ذلك البحث القابل للتطوير ، والتصنيف التلقائي ، وإدارة المجموعات الجديدة لمستخدمي المؤسسات.
Databases Open Source
ابدأ مجانًا
من وحي تجربة هذا بنفسك؟

أفضل طريقة لفهم قوة AppMaster هي رؤيتها بنفسك. اصنع تطبيقك الخاص في دقائق مع اشتراك مجاني

اجعل أفكارك تنبض بالحياة