谷歌文档和 Drive 测试版上的电子签名功能

随着数字化转型给各行各业带来的变革，从事文档存储和管理的公司都认识到了电子签名的重要性。科技巨头谷歌（Google）紧跟数字化时代的步伐，推出了电子签名功能，该功能目前处于谷歌工作空间（Google Workspace）的开放测试阶段，专门针对谷歌文档（Google Docs）和谷歌驱动器（Google Drive）。

这项电子签名功能主要是为个人创业者和小型企业量身打造的，目前主要是在有限的阿尔法版本中运行。它提供了一种直接在文档中积累和监控数字签名的有效途径。这一创新背后的意图是消除为获得签名而打印、签署、扫描和通过电子邮件发送文档这一古老而耗时的过程。

谷歌在一篇博文中对此进行了阐述："我们希望通过在谷歌文档中本地集成电子签名来简化这一过程。这样，用户就可以直接在谷歌文档中申请和附加正式合同的签名。

在接下来的两周时间里，谷歌将在不向个人Workspace用户收费的情况下实现这一新功能。另一方面，群组账户持有者可以在其工作空间管理员的指导下使用这项服务，而工作空间管理员则必须注册加入测试阶段。

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