Elektronische Unterschriftsfunktion in der Beta-Version für Google Docs und Drive

Die digitale Transformation revolutioniert die Industrie und Unternehmen, die sich mit der Speicherung und Verwaltung von Dokumenten befassen, erkennen die Bedeutung der elektronischen Signatur an. Um mit dem digitalen Zeitalter Schritt zu halten, hat der Technologieriese Google seine elektronische Unterschriftsfunktion vorgestellt, die sich derzeit in der offenen Betaphase für Google Workspace befindet und speziell für Google Docs und Google Drive gedacht ist.

Diese eSignatur-Funktion, die bisher nur in einer begrenzten Alphaversion zur Verfügung stand, ist in erster Linie für Einzelunternehmer und kleine Unternehmen gedacht. Sie bietet eine effiziente Möglichkeit, digitale Signaturen direkt im Dokument zu sammeln und zu überwachen. Die Absicht hinter dieser Innovation ist es, den archaischen und zeitaufwändigen Prozess des Druckens, Unterschreibens, Scannens und Versendens eines Dokuments per E-Mail zu vermeiden, um eine Unterschrift zu erhalten.

Google erläutert dies in einem Blog-Post: "Wir wollen diesen Prozess durch die native Integration von eSignature in Google Text & Tabellen vereinfachen. So können Nutzer direkt in Google Text & Tabellen Unterschriften für offizielle Verträge anfordern und anhängen."

Im Laufe der nächsten zwei Wochen will Google diese neue Funktion implementieren, ohne den einzelnen Workspace-Nutzern Gebühren zu berechnen. Inhaber von Gruppenkonten hingegen können diesen Service unter Anleitung ihrer Workspace-Administratoren in Anspruch nehmen, die sich für die Beta-Phase anmelden müssen.

