Funcionalidade de assinatura eletrónica na versão beta para o Google Docs e Drive

À medida que a transformação digital revoluciona as indústrias, as empresas envolvidas no armazenamento e gestão de documentos reconhecem a importância da assinatura eletrónica. Para acompanhar a era digital, o gigante da tecnologia Google revelou a sua função de assinatura eletrónica, atualmente em versão beta aberta para o Google Workspace, que se destina especificamente ao Google Docs e ao Google Drive.

Esta funcionalidade de assinatura eletrónica, que tem estado a funcionar em grande parte sob uma versão alfa limitada, foi criada predominantemente para empresários individuais e empresas de pequena escala. Oferece uma via eficiente para acumular e monitorizar assinaturas digitais diretamente no documento. A intenção subjacente a esta inovação elimina o processo arcaico e moroso de imprimir, assinar, digitalizar e enviar por correio eletrónico um documento para obter uma assinatura.

A Google explicou isto numa publicação do blogue: "Pretendemos simplificar este processo através da integração nativa da assinatura eletrónica no Google Docs. Isto permite aos utilizadores solicitar e anexar assinaturas a contratos oficiais diretamente no Google Docs."

Durante os próximos quinze dias, a Google pretende implementar esta nova funcionalidade, sem cobrar aos utilizadores individuais do Workspace. Os titulares de contas de grupo, por outro lado, podem usufruir deste serviço com a orientação dos seus administradores do Workspace, que terão de se inscrever na fase Beta.

