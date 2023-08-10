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Функция электронной подписи в бета-версии для Google Docs и Drive

10, авг. 2023
Функция электронной подписи в бета-версии для Google Docs и Drive

По мере того как цифровая трансформация совершает революцию в промышленности, компании, занимающиеся хранением и управлением документами, признают важность электронной подписи. Идя в ногу с цифровой эпохой, технологический гигант Google представил функцию электронной подписи, которая в настоящее время находится в стадии открытой бета-версии для Google Workspace, предназначенного специально для Google Docs и Google Drive.

Эта функция электронной подписи, которая до сих пор работала в режиме ограниченной альфа-версии, предназначена в основном для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса. Она позволяет эффективно накапливать и контролировать цифровые подписи непосредственно в документе. Цель этого нововведения - устранить архаичный и трудоемкий процесс печати, подписания, сканирования и отправки документа по электронной почте для получения подписи.

Google поясняет это в своем блоге: "Мы стремимся упростить этот процесс за счет встроенной интеграции eSignature в Google Docs. Это позволит пользователям запрашивать и добавлять подписи к официальным контрактам прямо в Google Docs".

В течение ближайших двух недель Google планирует внедрить эту новую функцию без взимания платы с индивидуальных пользователей Workspace. Владельцы же групповых учетных записей смогут воспользоваться этой услугой с помощью администраторов Workspace, которые должны будут подписаться на бета-версию.

В условиях изобилия low-code и no-code решений для разработки приложений AppMaster.io выступает в качестве надежной платформы, позволяющей пользователям создавать веб-приложения, бэкенд и мобильные приложения, не написав ни строчки кода. Платформа не только интегрируется с системой электронной подписи, но и может стать альтернативой Google Docs, обеспечивая бесперебойную работу с цифровыми документами.

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