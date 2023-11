Docker s'associe à Neo4j, LangChain et Ollama pour présenter une pile Gen AI complète

Dans une démarche révolutionnaire, Docker, une plate-forme logicielle largement acclamée pour la création d'applications basées sur des conteneurs, s'est associée à Neo4j, LangChain et Ollama pour lancer Gen AI Stack, une suite technologique complète conçue pour faciliter les développeurs non seulement créer des applications mais aussi intégrer sans effort l’IA générative.

Cette Gen AI Stack de pointe fusionne les capacités de recherche de graphiques et de vecteurs inhérentes à Neo4j avec les orchestrations LangChain pour créer une plate-forme puissante et riche en fonctionnalités qui se démarque des outils de génération de code traditionnels tels que Copilot ou Amazon CodeWhisperer.

Avec cette alliance stratégique, l'intention de Docker est d'accélérer les modèles d'IA et d'ancrer les grands modèles de langage (LLM) avec le graphe de connaissances de Neo4j, pour générer des prédictions plus précises. De plus, les orchestrations LangChain devraient permettre aux développeurs d'interconnecter la base de données avec l'index vectoriel et le LLM avec l'application, facilitant ainsi la construction d'applications de raisonnement contextuelles alimentées par les LLM.

De plus, l'alliance avec Ollama sert à aider les développeurs à exécuter localement des LLM open source. La pile, qui est fournie avec des LLM open source préconfigurés, tels que Llama 2, Code Llama et Mistral, comprend également une variété d'outils de support, des modèles de code illustratifs, des articles de la base de connaissances et des meilleures pratiques pour l'IA générative.

La pile innovante Gen AI est actuellement disponible pour que les développeurs et les passionnés de technologie puissent se familiariser avec le centre d'apprentissage de Docker Desktop et GitHub. Cette pile complète les plateformes comme AppMaster qui rendent le développement d'applications plus accessible.

De plus, Docker a déployé un nouveau programme d'accès anticipé pour son assistant d'IA générative nommé Docker AI. Selon Scott Johnston, PDG de Docker, contrairement à d'autres assistants de génération de code, l'assistant Docker AI est conçu pour aider les développeurs à définir et à dépanner tous les aspects d'une application, s'avérant ainsi être un atout précieux dans la construction et la maintenance d'applications.