Docker объединяется с Neo4j, LangChain и Ollama, чтобы представить комплексный стек Gen AI

Docker, широко известная программная платформа для создания контейнерных приложений, объединила усилия с Neo4j, LangChain и Ollama, чтобы запустить Gen AI Stack, комплексный технологический пакет, призванный облегчить разработчикам не только не только создавать приложения, но и легко интегрировать генеративный искусственный интеллект.

Этот передовой стек Gen AI объединяет возможности поиска по графам и векторам, присущие Neo4j, с оркестровками LangChain, создавая мощную, многофункциональную платформу, которая выделяется среди традиционных инструментов генерации кода, таких как Copilot или Amazon CodeWhisperer.

Благодаря этому стратегическому альянсу намерение Docker состоит в том, чтобы ускорить модели искусственного интеллекта и привязать большие языковые модели (LLM) к графу знаний Neo4j, чтобы генерировать более точные прогнозы. Кроме того, ожидается, что оркестрации LangChain позволят разработчикам связывать базу данных с векторным индексом и LLM с приложением, тем самым облегчая создание контекстно-зависимых приложений для рассуждений на базе LLM.

Кроме того, альянс с Ollama помогает разработчикам запускать программы LLM с открытым исходным кодом на местном уровне. Стек, который поставляется с предварительно настроенными LLM с открытым исходным кодом, такими как Llama 2, Code Llama и Mistral, также включает в себя различные инструменты поддержки, наглядные шаблоны кода, статьи базы знаний и лучшие практики для генеративного ИИ.

Инновационный стек Gen AI в настоящее время доступен разработчикам и техническим энтузиастам для практического применения в Центре обучения в Docker Desktop и GitHub. Этот стек дополняет такие платформы, как AppMaster, которые делают разработку приложений более доступной.

Более того, Docker запустил новую программу раннего доступа для своего помощника по генеративному искусственному интеллекту под названием Docker AI. По словам генерального директора Docker Скотта Джонстона, в отличие от других помощников по генерации кода, Docker AI Assistant предназначен для помощи разработчикам в определении и устранении неполадок во всех аспектах приложения, тем самым оказываясь ценным активом при создании и обслуживании приложений.