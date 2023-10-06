Docker 与 Neo4j、LangChain 和 Ollama 合作推出全面的 Gen AI 堆栈

作为一项改变游戏规则的举措， Docker （一个广受好评的用于创建基于容器的应用程序的软件平台）与Neo4j 、 LangChain和Ollama联手推出了 Gen AI Stack，这是一个全面的技术套件，旨在帮助开发人员不仅在制作应用程序，还可以轻松集成生成式人工智能。

这一尖端的 Gen AI Stack 将Neo4j固有的图形和矢量搜索功能与LangChain编排相结合，创建了一个功能强大、功能丰富的平台，在 Copilot 或 Amazon CodeWhisperer 等传统代码生成工具中脱颖而出。

通过这一战略联盟， Docker的目的是加速 AI 模型，并将大型语言模型 (LLM) 与Neo4j的知识图谱锚定，以生成更精确的预测。此外， LangChain编排预计将使开发人员能够将数据库与向量索引以及LLM与应用程序互连，从而促进由LLM支持的上下文感知推理应用程序的构建。

此外，与Ollama的联盟有助于开发人员在本地运行开源法学硕士。该堆栈与预配置的开源 LLM（例如 Llama 2、Code Llama 和 Mistral）捆绑在一起，还包括各种支持工具、说明性代码模板、知识库文章和生成 AI 的最佳实践。

创新的 Gen AI Stack 目前可供开发人员和技术爱好者在 Docker Desktop 和 GitHub 的学习中心进行实践。该堆栈与AppMaster等平台相得益彰，使应用程序开发变得更加容易。

此外， Docker还为其生成式 AI 助手推出了一项新的抢先体验计划，名为 Docker AI。 Docker 首席执行官 Scott Johnston 表示，与其他代码生成助手不同，Docker AI 助手旨在帮助开发人员定义应用程序的各个方面并进行故障排除，从而证明是应用程序构建和维护中的宝贵资产。