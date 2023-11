Docker werkt samen met Neo4j, LangChain en Ollama om uitgebreide Gen AI Stack te introduceren

In een baanbrekende stap heeft Docker, een alom geprezen softwareplatform voor het maken van containergebaseerde applicaties, de krachten gebundeld met Neo4j, LangChain en Ollama om de Gen AI Stack te lanceren, een uitgebreid technologiepakket dat is ontworpen om ontwikkelaars te faciliteren in niet alleen het maken van applicaties, maar ook het moeiteloos integreren van generatieve AI.

Deze geavanceerde Gen AI Stack combineert de grafiek- en vectorzoekmogelijkheden die inherent zijn aan Neo4j met LangChain orkestraties om een ​​krachtig, functioneel platform te creëren dat zich onderscheidt van traditionele codegenererende tools zoals Copilot of Amazon CodeWhisperer.

Met deze strategische alliantie is het de bedoeling van Docker om AI-modellen te versnellen en grote taalmodellen (LLM's) te verankeren met de kennisgrafiek van Neo4j, om nauwkeurigere voorspellingen te genereren. Verder wordt verwacht LangChain orkestraties ontwikkelaars in staat zullen stellen de database te verbinden met de vectorindex en de LLM met de applicatie, waardoor de constructie van contextbewuste redeneerapplicaties mogelijk wordt gemaakt die worden aangedreven door de LLM's.

Bovendien dient de alliantie met Ollama om ontwikkelaars te helpen bij het lokaal uitvoeren van open-source LLM's. De stapel, die is gebundeld met vooraf geconfigureerde open-source LLM’s, zoals Llama 2, Code Llama en Mistral, bevat ook een verscheidenheid aan ondersteunende tools, illustratieve codesjablonen, kennisbankartikelen en best practices voor generatieve AI.

De innovatieve Gen AI Stack is momenteel beschikbaar voor ontwikkelaars en tech-enthousiastelingen om aan de slag te gaan in het Leercentrum in Docker Desktop en GitHub. Deze stapel is een aanvulling op platforms zoals AppMaster die de ontwikkeling van applicaties toegankelijker maken.

Bovendien heeft Docker een nieuw, early-bird-toegangsprogramma uitgerold voor hun generatieve AI-assistent genaamd Docker AI. Volgens Scott Johnston, CEO van Docker, is de Docker AI-assistent, in tegenstelling tot andere codegenererende assistenten, ontworpen om ontwikkelaars te helpen bij het definiëren en oplossen van alle aspecten van een applicatie, en blijkt daarmee een waardevol bezit te zijn bij de constructie en het onderhoud van applicaties.