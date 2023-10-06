Docker, Kapsamlı Nesil Yapay Zeka Yığınını Tanıtmak İçin Neo4j, LangChain ve Ollama ile İşbirliği Yapıyor

Konteyner tabanlı LangChain oluşturmak için geniş çapta beğenilen bir yazılım platformu olan Docker, oyunun kurallarını Neo4j bir Ollama, geliştiricilerin yalnızca uygulamalar oluşturmanın yanı sıra üretken yapay zekayı zahmetsizce entegre etme.

Bu son teknoloji ürünü Nesil Yapay Zeka Yığını, Neo4j bulunan grafik ve vektör arama yeteneklerini LangChain düzenlemeleriyle birleştirerek Copilot veya Amazon CodeWhisperer gibi geleneksel kod oluşturma araçları arasında öne çıkan güçlü, işlev dolu bir platform oluşturur.

Bu stratejik ittifakla Docker amacı, daha kesin tahminler oluşturmak için AI modellerini hızlandırmak ve büyük dil modellerini (LLM'ler) Neo4j bilgi grafiğine bağlamaktır. Ayrıca, LangChain orkestrasyonlarının, geliştiricilerin veri tabanını vektör indeksi ile ve LLM'yi uygulama ile birbirine bağlamasına olanak tanıması ve böylece LLM'ler tarafından desteklenen bağlama duyarlı akıl yürütme uygulamalarının oluşturulmasını kolaylaştırması bekleniyor.

Ek olarak, Ollama ile yapılan ittifak, geliştiricilerin açık kaynaklı LLM'leri yerel olarak çalıştırmalarına yardımcı olmaya hizmet ediyor. Llama 2, Code Llama ve Mistral gibi önceden yapılandırılmış açık kaynaklı LLM'lerle birlikte gelen yığın aynı zamanda çeşitli destek araçlarını, açıklayıcı kod şablonlarını, bilgi tabanı makalelerini ve üretken yapay zeka için en iyi uygulamaları içerir.

Yenilikçi Gen AI Stack, şu anda geliştiricilerin ve teknoloji meraklılarının Docker Desktop ve GitHub'daki Öğrenim Merkezi'nde uygulamalı olarak kullanımına sunuluyor. Bu yığın, uygulama geliştirmeyi daha erişilebilir hale getiren AppMaster gibi platformları tamamlar.

Ayrıca Docker, Docker AI adlı üretken yapay zeka asistanı için yeni, erken erişim programını kullanıma sundu. Docker CEO'su Scott Johnston'a göre, diğer kod oluşturma asistanlarından farklı olarak Docker AI asistanı, geliştiricilerin bir uygulamanın tüm yönlerini tanımlamasına ve sorunlarını gidermesine yardımcı olmak için tasarlandı ve böylece uygulama oluşturma ve bakımında değerli bir varlık olduğunu kanıtladı.