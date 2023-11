Docker se une a Neo4j, LangChain e Ollama para apresentar uma pilha abrangente de IA de geração/h2>

Em um movimento revolucionário, Docker, uma plataforma de software amplamente aclamada para a criação de aplicativos baseados em contêineres, uniu forças com Neo4j, LangChain e Ollama para lançar o Gen AI Stack, um conjunto de tecnologia abrangente projetado para facilitar aos desenvolvedores não apenas criando aplicativos, mas também integrando facilmente IA generativa.

Este Gen AI Stack de última geração combina os recursos de pesquisa gráfica e vetorial inerentes ao Neo4j com orquestrações LangChain para criar uma plataforma poderosa e repleta de funções que se destaca entre ferramentas tradicionais de geração de código, como Copilot ou Amazon CodeWhisperer.

Com esta aliança estratégica, a intenção do Docker é acelerar os modelos de IA e ancorar grandes modelos de linguagem (LLMs) com o gráfico de conhecimento do Neo4j, para gerar previsões mais precisas. Além disso, prevê-se que as orquestrações LangChain permitam aos desenvolvedores interconectar o banco de dados com o índice vetorial e o LLM com o aplicativo, facilitando assim a construção de aplicativos de raciocínio conscientes do contexto alimentados pelos LLMs.

Além disso, a aliança com Ollama serve para auxiliar os desenvolvedores na execução local de LLMs de código aberto. A pilha, que vem com LLMs de código aberto pré-configurados, como Llama 2, Code Llama e Mistral, também inclui uma variedade de ferramentas de suporte, modelos de código ilustrativos, artigos da base de conhecimento e práticas recomendadas para IA generativa.

O inovador Gen AI Stack está atualmente disponível para desenvolvedores e entusiastas de tecnologia praticarem no Centro de aprendizagem no Docker Desktop e GitHub. Essa pilha complementa plataformas como AppMaster, que tornam o desenvolvimento de aplicativos mais acessível.

Além disso, Docker lançou um novo programa de acesso antecipado para seu assistente de IA generativo, chamado Docker AI. De acordo com o CEO do Docker, Scott Johnston, ao contrário de outros assistentes de geração de código, o assistente Docker AI foi projetado para ajudar os desenvolvedores na definição e solução de problemas de todos os aspectos de um aplicativo, provando assim ser um recurso valioso na construção e manutenção de aplicativos.