Docker collabora con Neo4j, LangChain e Ollama per introdurre uno stack completo di intelligenza artificiale di generazione

Con una mossa rivoluzionaria, Docker, una piattaforma software ampiamente acclamata per la creazione di applicazioni basate su container, ha unito le forze con Neo4j, LangChain e Ollama per lanciare Gen AI Stack, una suite tecnologica completa progettata per facilitare gli sviluppatori non solo creare applicazioni ma anche integrare senza sforzo l’intelligenza artificiale generativa.

Questo stack Gen AI all'avanguardia unisce le capacità di ricerca grafica e vettoriale inerenti a Neo4j con le orchestrazioni LangChain per creare una piattaforma potente e ricca di funzioni che si distingue tra strumenti tradizionali di generazione di codice come Copilot o Amazon CodeWhisperer.

Con questa alleanza strategica, l'intenzione di Docker è quella di accelerare i modelli di intelligenza artificiale e ancorare i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) al grafico della conoscenza di Neo4j, per generare previsioni più precise. Inoltre, si prevede che le orchestrazioni LangChain consentano agli sviluppatori di interconnettere il database con l'indice vettoriale e l'LLM con l'applicazione, facilitando così la costruzione di applicazioni di ragionamento sensibili al contesto alimentate dagli LLM.

Inoltre, l'alleanza con Ollama serve ad assistere gli sviluppatori nella gestione locale di LLM open source. Lo stack, che è fornito in bundle con LLM open source preconfigurati, come Llama 2, Code Llama e Mistral, include anche una varietà di strumenti di supporto, modelli di codice illustrativi, articoli di knowledge base e best practice per l'intelligenza artificiale generativa.

L'innovativo Gen AI Stack è attualmente disponibile per sviluppatori e appassionati di tecnologia nel Learning Center in Docker Desktop e GitHub. Questo stack si integra con piattaforme come AppMaster che rendono lo sviluppo di applicazioni più accessibile.

Inoltre, Docker ha lanciato un nuovo programma di accesso anticipato per il suo assistente AI generativo denominato Docker AI. Secondo Scott Johnston, CEO di Docker, a differenza di altri assistenti di generazione di codice, l'assistente AI di Docker è progettato per aiutare gli sviluppatori nella definizione e nella risoluzione dei problemi di tutti gli aspetti di un'applicazione, rivelandosi così una risorsa preziosa nella costruzione e nella manutenzione delle applicazioni.