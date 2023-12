Dévoilement du MacBook Pro nouvelle génération d'Apple : Black Edition avec une capacité de RAM révolutionnaire de 128 Go

Le monde technologique s'est préparé alors qu'Apple a annoncé ses versions améliorées des MacBook Pro 14 et 16 pouces. À la base de ces mises à niveau très attendues se trouvent les impressionnants processeurs M3 Pro et M3 Max. Structurellement, les machines professionnelles reflètent leurs versions précédentes en termes de conception et de disposition des ports, mais Apple a ajouté une touche d'élégance avec une toute nouvelle couleur « noir sidéral », qui remplace notamment l'ancienne teinte « gris sidéral ».

Les MacBook Pro de nouvelle génération établissent des normes sans précédent sur plusieurs fronts, des performances époustouflantes aux options de personnalisation extrêmes. Par exemple, Apple a atteint de nouveaux sommets en proposant le MacBook Pro avec le processeur M3 Max capable de se vanter de 128 Go de RAM, un exploit sans précédent dans la série d'ordinateurs portables d'Apple. Les clients attendent la sortie avec impatience, car les précommandes ont déjà commencé. Les modèles M3 Pro devraient arriver sur les marchés le 7 novembre, tandis que les unités M3 Max devraient être livrées plus tard dans le même mois.

La nouvelle finition « noir sidéral » d'Apple est conçue pour résister plus efficacement aux empreintes digitales que le précédent MacBook Air « bleu nuit ». Apple attribue cette résilience à une chimie avancée qui forme un sceau d'anodisation, réduisant considérablement les marques d'empreintes digitales.

Le M3 Pro présente des améliorations notables, avec un processeur à 12 cœurs et jusqu'à un GPU à 18 cœurs. En termes de vitesse, le M3 Pro promet des gains allant jusqu'à 40 % par rapport au M1 Pro. De plus, il peut être configuré avec jusqu'à 36 Go de RAM, dépassant légèrement le seuil précédent de 32 Go. Faisant un bond en avant colossal, le M3 Max possède un processeur à 16 cœurs et jusqu'à un GPU à 40 cœurs. Ce Apple Silicon de pointe est jusqu’à 80 % plus rapide que la puce M1 Max d’il y a deux ans.

Apple, déjà réputé pour ses puces M2 haute vitesse, a décidé de se concentrer sur l'amélioration des capacités graphiques avec son itération M3 actuelle. Marquant un bond significatif pour les puces M3 de 3 nanomètres, tous les types de M3 prennent désormais en charge le traçage de rayons et l'ombrage de maillage accélérés par le matériel, qui, ensemble, pourraient considérablement améliorer les jeux sur Mac. Ces performances GPU exceptionnelles sont attribuées à une fonctionnalité qu’Apple appelle Dynamic Caching. Cela permet au GPU d'allouer de la mémoire locale dans le matériel en temps réel, garantissant ainsi que seule la quantité exacte de mémoire requise pour chaque tâche est utilisée.

Le MacBook Pro M3 Pro 16 pouces peut fonctionner jusqu'à 22 heures avec une seule charge. En revanche, la durée de vie de la batterie du Max pourrait être insuffisante en raison de ses nombreux cœurs GPU, qui consomment naturellement plus d'énergie. Malgré cela, les nouveaux MacBook Pro ressemblent beaucoup aux ordinateurs portables M2 Pro/Max sortis début 2022 dans la plupart des autres aspects. Ils conservent l’écran Mini LED lumineux et contrasté, le système de haut-parleurs supérieur, les ports compatibles et un connecteur MagSafe pour le chargement. De plus, la luminosité de l’écran a été augmentée de 20 %, atteignant désormais jusqu’à 600 nits pour le contenu SDR.

