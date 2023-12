Enthüllung von Apples MacBook Pro der nächsten Generation – Black Edition mit bahnbrechender 128 GB RAM-Kapazität

Die Technologiewelt machte sich bereit, als Apple seine aktualisierten Versionen der 14-Zoll- und 16-Zoll-MacBook Pros ankündigte. Die mit Spannung erwarteten Upgrades werden durch die beeindruckenden M3 Pro- und M3 Max-Prozessoren unterstützt. Strukturell ähneln die Pro-Geräte in Design und Anschlussanordnung ihren Vorgängerversionen, Apple hat jedoch mit der völlig neuen Farbe „Space Black“ einen Hauch von Eleganz hinzugefügt, die insbesondere den vorherigen Farbton „Space Grey“ ersetzt.

Die MacBook Pros der nächsten Generation setzen in vielerlei Hinsicht beispiellose Maßstäbe, von atemberaubender Leistung bis hin zu extrem anpassbaren Optionen. Apple hat beispielsweise neue Höhen erreicht, indem es das MacBook Pro mit dem M3 Max-Prozessor anbietet, der über erstaunliche 128 GB RAM verfügt – eine beispiellose Leistung in der Laptop-Serie von Apple. Kunden warten gespannt auf die Veröffentlichung, da die Vorbestellungen bereits begonnen haben. Die M3 Pro-Modelle sollen am 7. November auf den Markt kommen, während die M3 Max-Modelle noch im selben Monat ausgeliefert werden sollen.

Apples neues „Space Black“-Finish ist so konzipiert, dass es Fingerabdrücken wirksamer widersteht als das bisherige „Mitternachtsblau“ MacBook Air. Apple führt diese Widerstandsfähigkeit auf eine fortschrittliche Chemie zurück, die eine Eloxierungsversiegelung bildet und Fingerabdrücke deutlich reduziert.

Der M3 Pro bietet bemerkenswerte Verbesserungen mit einer 12-Kern-CPU und einer bis zu 18-Kern-GPU. In puncto Geschwindigkeit verspricht das M3 Pro einen Zuwachs von bis zu 40 Prozent gegenüber dem M1 Pro. Darüber hinaus kann es mit bis zu 36 GB RAM konfiguriert werden, was den bisherigen Grenzwert von 32 GB leicht überschreitet. Der M3 Max macht einen gewaltigen Sprung nach vorne und verfügt über eine 16-Kern-CPU und eine bis zu 40-Kern-GPU. Dieser hochmoderne Apple Silicon ist bis zu 80 Prozent schneller als der M1 Max-Chip von vor zwei Jahren.

Apple, das bereits für seine schnellen M2-Chips bekannt ist, hat beschlossen, sich bei seiner aktuellen M3-Iteration auf die Verbesserung der Grafikleistung zu konzentrieren. Alle M3-Typen unterstützen jetzt hardwarebeschleunigtes Raytracing und Mesh-Shading, was einen bedeutenden Sprung für die 3-Nanometer-M3-Chips darstellt, was zusammengenommen das Mac-Gaming erheblich steigern könnte. Diese außergewöhnliche GPU-Leistung wird einer Funktion zugeschrieben, die Apple als dynamisches Caching bezeichnet. Dadurch kann die GPU in Echtzeit lokalen Speicher in der Hardware zuweisen und so sicherstellen, dass nur genau die Menge an Speicher verwendet wird, die für jede Aufgabe erforderlich ist.

Berichten zufolge kann das 16-Zoll M3 Pro MacBook Pro mit einer einzigen Ladung bis zu 22 Stunden laufen. Im Gegensatz dazu könnte die Akkulaufzeit des Max aufgrund seiner umfangreichen GPU-Kerne, die verständlicherweise mehr Strom verbrauchen, knapp werden. Dennoch ähneln die neuen MacBook Pros in den meisten anderen Aspekten stark den M2 Pro/Max-Laptops, die Anfang 2022 auf den Markt kamen. Sie verfügen weiterhin über das helle, kontrastreiche Mini-LED-Display, das hervorragende Lautsprechersystem, kompatible Anschlüsse und einen MagSafe-Anschluss zum Aufladen. Darüber hinaus wird die Bildschirmhelligkeit um 20 Prozent gesteigert und erreicht nun bis zu 600 Nits für SDR-Inhalte.

