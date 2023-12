Przedstawiamy MacBooka Pro nowej generacji — wersję czarną z rewolucyjną pamięcią RAM 128 GB

Świat technologii przygotował się, gdy Apple ogłosiło ulepszone wersje 14- i 16-calowych MacBooków Pro. Podstawą tych długo oczekiwanych ulepszeń są imponujące procesory M3 Pro i M3 Max. Strukturalnie te profesjonalne maszyny odzwierciedlają swoje poprzednie wersje pod względem wyglądu i układu portów, ale Apple dodał odrobinę elegancji dzięki zupełnie nowemu kolorowi „kosmicznej czerni”, który w szczególności zastępuje poprzedni odcień „kosmicznej szarości”.

MacBooki Pro nowej generacji wyznaczają bezprecedensowe standardy na wielu frontach, od niesamowitej wydajności po ekstremalnie konfigurowalne opcje. Na przykład Apple osiągnął nowy poziom, oferując MacBooka Pro z procesorem M3 Max, który może pochwalić się zdumiewającą 128 GB pamięci RAM – co jest niespotykanym osiągnięciem w serii laptopów Apple. Klienci z niecierpliwością czekają na premierę, gdyż zamówienia przedpremierowe już się rozpoczęły. Modele M3 Pro trafią na rynki 7 listopada, a modele M3 Max zostaną dostarczone później w tym samym miesiącu.

Nowe wykończenie Apple w kolorze „kosmicznej czerni” zaprojektowano tak, aby skuteczniej przeciwdziałało odciskom palców niż poprzedni MacBook Air w kolorze granatowego błękitu. Apple przypisuje tę odporność zaawansowanej chemii, która tworzy uszczelnienie anodowe, znacznie zmniejszając ślady odcisków palców.

M3 Pro oznacza znaczące ulepszenia dzięki 12-rdzeniowemu procesorowi i maksymalnie 18-rdzeniowemu procesorowi graficznemu. Pod względem szybkości M3 Pro obiecuje wzrost sięgający nawet 40 procent w porównaniu do M1 Pro. Dodatkowo można go skonfigurować z aż 36 GB pamięci RAM, nieco przekraczając dotychczasowy próg 32 GB. Wykonując kolosalny krok naprzód, M3 Max posiada 16-rdzeniowy procesor i aż do 40-rdzeniowy procesor graficzny. Ten najnowocześniejszy Apple Silicon jest aż o 80 procent szybszy niż chip M1 Max sprzed dwóch lat.

Firma Apple, znana już z szybkich chipów M2, zdecydowała się skoncentrować na podniesieniu możliwości graficznych w swojej obecnej iteracji M3. Oznaczając znaczący krok naprzód w przypadku 3-nanometrowych chipów M3, wszystkie typy M3 obsługują teraz przyspieszane sprzętowo śledzenie promieni i cieniowanie siatki, co razem może radykalnie usprawnić rozgrywkę na komputerze Mac. Tę wyjątkową wydajność procesora graficznego przypisuje się funkcji, którą Apple nazywa dynamicznym buforowaniem. Umożliwia to procesorowi graficznemu alokację pamięci lokalnej w sprzęcie w czasie rzeczywistym, zapewniając wykorzystanie tylko takiej ilości pamięci, jaka jest wymagana do każdego zadania.

Według doniesień 16-calowy MacBook Pro M3 Pro może pracować do 22 godzin na jednym ładowaniu. Natomiast Max może nie mieć wystarczającej żywotności baterii ze względu na rozbudowane rdzenie GPU, które, co zrozumiałe, zużywają więcej energii. Mimo to nowe MacBooki Pro pod większością innych aspektów bardzo przypominają laptopy M2 Pro/Max wprowadzone na rynek na początku 2022 roku. Zachowują jasny, kontrastowy wyświetlacz Mini LED, doskonały system głośników, kompatybilne porty i złącze MagSafe do ładowania. Co więcej, jasność ekranu wzrosła o 20% i obecnie sięga 600 nitów w przypadku treści SDR.

Rozsądnie jest zwrócić uwagę na wielkość technologii zastosowanych w tych nowych wersjach oraz zakres zastosowań, jakie zapewniają. Platformy takie jak AppMaster, renomowana platforma no-code, używana do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, mogą znacząco zyskać na tych nowatorskich rozwiązaniach, ponieważ oferują szerokie możliwości tworzenia wyrafinowanych rozwiązań programowych.