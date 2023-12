Apresentando o MacBook Pro de última geração da Apple – Black Edition com capacidade revolucionária de 128 GB de RAM

O mundo tecnológico se preparou quando a Apple anunciou suas versões atualizadas dos MacBook Pros de 14 e 16 polegadas. Na base dessas atualizações tão esperadas estão os impressionantes processadores M3 Pro e M3 Max. Estruturalmente, as máquinas profissionais refletem suas versões anteriores em design e layout de portas, mas a Apple adicionou um toque de elegância com uma nova cor “preto espacial”, que substitui notavelmente o tom anterior “cinza espacial”.

A próxima geração de MacBook Pros estabelece padrões sem precedentes em diversas frentes, desde desempenho incrível até opções personalizáveis ​​extremas. Por exemplo, a Apple atingiu novos patamares ao oferecer o MacBook Pro com o processador M3 Max capaz de ostentar impressionantes 128 GB de RAM – um feito sem precedentes na série de laptops da Apple. Os clientes aguardam ansiosamente o lançamento, pois as encomendas já começaram. Os modelos M3 Pro devem chegar aos mercados em 7 de novembro, enquanto as unidades M3 Max devem ser entregues no final do mesmo mês.

O novo acabamento ‘preto espacial’ da Apple foi projetado para resistir a impressões digitais de forma mais eficaz do que o anterior MacBook Air ‘azul meia-noite’. A Apple atribui essa resiliência à química avançada que forma um selo de anodização, reduzindo substancialmente as marcas de impressões digitais.

O M3 Pro significa melhorias notáveis, com uma CPU de 12 núcleos e uma GPU de até 18 núcleos. Em termos de velocidade, o M3 Pro promete ganhos que chegam a 40 por cento em comparação com o M1 Pro. Além disso, pode ser configurado com até 36 GB de RAM, ultrapassando ligeiramente o limite anterior de 32 GB. Dando um salto colossal, o M3 Max possui uma CPU de 16 núcleos e uma GPU de até 40 núcleos. Este Apple Silicon de última geração é até 80% mais rápido do que o chip M1 Max de dois anos atrás.

A Apple, já conhecida por seus chips M2 de alta velocidade, decidiu se concentrar em elevar a capacidade gráfica com sua atual iteração M3. Marcando um salto significativo para os chips M3 de 3 nanômetros, todos os tipos de M3 agora suportam ray tracing acelerado por hardware e mesh shading, que juntos podem impulsionar drasticamente os jogos em Mac. Esse desempenho excepcional da GPU é atribuído a um recurso que a Apple chama de Cache Dinâmico. Isso permite que a GPU aloque memória local no hardware em tempo real, garantindo que apenas a quantidade exata de memória necessária para cada tarefa seja usada.

O M3 Pro MacBook Pro de 16 polegadas pode funcionar até 22 horas com uma única carga. Em contraste, o Max pode ter pouca duração da bateria devido aos seus extensos núcleos de GPU, que, compreensivelmente, consomem mais energia. Apesar disso, os novos MacBook Pros se assemelham muito aos laptops M2 Pro/Max lançados no início de 2022 na maioria dos outros aspectos. Eles mantêm a tela Mini LED brilhante e contrastante, sistema de alto-falantes superior, portas compatíveis e um conector MagSafe para carregamento. Além disso, o brilho da tela está aumentando em 20%, atingindo agora até 600 nits para conteúdo SDR.

