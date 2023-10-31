推出 Apple 下一代 MacBook Pro — 黑色版，配备颠覆性的 128GB RAM 容量

Apple 宣布推出 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 的升级版，科技界为之做好了准备。令人印象深刻的 M3 Pro 和 M3 Max 处理器为这些备受期待的升级提供了支撑。从结构上讲，Pro 机器在设计和端口布局上与之前的版本一致，但苹果公司通过全新的“深空黑”颜色增添了一丝优雅，它明显取代了之前的“深空灰”色调。

下一代 MacBook Pro 在多个方面树立了前所未有的标准，从出色的性能到极端的可定制选项。例如，苹果公司通过提供配备 M3 Max 处理器的 MacBook Pro 达到了新的高度，该处理器拥有令人惊叹的 128GB 内存，这在苹果笔记本电脑系列中是前所未有的壮举。由于预购已经开始，客户热切等待发布。 M3 Pro 型号将于 11 月 7 日上市，而 M3 Max 型号将于同月晚些时候交付。

Apple 全新的“深空黑”饰面旨在比之前的“午夜蓝”MacBook Air 更有效地抵抗指纹痕迹。苹果将​​这种弹性归功于先进的化学物质，它形成了阳极氧化密封，大大减少了指纹痕迹。

M3 Pro 具有显着的增强，配备 12 核 CPU 和最多 18 核 GPU。在速度方面，与 M1 Pro 相比，M3 Pro 有望提升高达 40%。此外，它还可配置高达 36GB 的 RAM，略高于之前的 32GB 阈值。 M3 Max 实现了巨大飞跃，拥有 16 核 CPU 和最多 40 核 GPU。这款尖端的 Apple Silicon 比两年前的 M1 Max 芯片快 80%。

苹果公司已经以其高速 M2 芯片而闻名，现在决定专注于通过当前的 M3 迭代来提升图形功能。所有 M3 类型现在都支持硬件加速光线追踪和网格着色，这标志着 3 纳米 M3 芯片的重大飞跃，这两者可以显着提升 Mac 游戏性能。这种卓越的 GPU 性能归功于 Apple 称为动态缓存的功能。这允许 GPU 实时分配硬件中的本地内存，确保仅使用每个任务所需的确切内存量。

据报道，16 英寸 M3 Pro MacBook Pro 一次充电可运行长达 22 小时。相比之下，Max 的电池续航时间可能会较短，因为它拥有大量的 GPU 核心，这也是可以理解的，它会消耗更多的电量。尽管如此，新款 MacBook Pro 在大多数其他方面与 2022 年初发布的 M2 Pro/Max 笔记本电脑非常相似。它们保留了明亮、对比鲜明的 Mini LED 显示屏、卓越的扬声器系统、兼容端口和用于充电的 MagSafe 连接器。此外，屏幕亮度提高了 20%，SDR 内容的亮度现在高达 600 尼特。

谨慎地注意这些新版本中使用的技术的宏伟性及其为应用程序提供的范围。 AppMaster等平台（用于后端、Web 和移动应用程序开发的著名no-code平台）可以从这些前沿开发中获益匪浅，因为它们提供了创建复杂软件解决方案的扩展功能。