Представляем MacBook Pro следующего поколения от Apple — Black Edition с революционным объемом оперативной памяти 128 ГБ

Технологический мир приготовился, когда Apple анонсировала обновленные версии 14-дюймовых и 16-дюймовых MacBook Pro. В основе этих долгожданных обновлений лежат впечатляющие процессоры M3 Pro и M3 Max. Конструктивно профессиональные машины повторяют свои предыдущие версии по дизайну и расположению портов, но Apple добавила нотку элегантности с помощью совершенно нового цвета «черный космос», который заметно заменяет предыдущий оттенок «серый космос».

MacBook Pro следующего поколения установили беспрецедентные стандарты по многим направлениям: от невероятной производительности до широчайших возможностей настройки. Например, Apple достигла новых высот, предложив MacBook Pro с процессором M3 Max, способным похвастаться поразительными 128 ГБ оперативной памяти — беспрецедентный результат в серии ноутбуков Apple. Покупатели с нетерпением ждут релиза, ведь предзаказы уже начались. Модели M3 Pro должны появиться на рынке 7 ноября, а поставки M3 Max должны состояться позднее в том же месяце.

Новая отделка Apple «черный космос» разработана для более эффективной защиты от отпечатков пальцев, чем предыдущий MacBook Air «полночного синего цвета». Apple объясняет эту устойчивость передовым химическим составом, который образует анодированное уплотнение, существенно уменьшающее количество следов от отпечатков пальцев.

M3 Pro представляет собой заметные улучшения благодаря 12-ядерному процессору и вплоть до 18-ядерного графического процессора. Что касается скорости, M3 Pro обещает прирост до 40 процентов по сравнению с M1 Pro. Кроме того, его можно настроить с объемом оперативной памяти до 36 ГБ, что немного превышает предыдущий порог в 32 ГБ. Делая колоссальный шаг вперед, M3 Max оснащен 16-ядерным процессором и 40-ядерным графическим процессором. Этот передовой процессор Apple Silicon работает на 80 процентов быстрее, чем чип M1 Max, выпущенный два года назад.

Apple, уже известная своими высокоскоростными чипами M2, решила сосредоточиться на улучшении графических возможностей в своей текущей итерации M3. Отмечая значительный шаг вперед для 3-нанометровых чипов M3, все типы M3 теперь поддерживают аппаратно-ускоренную трассировку лучей и затенение сетки, что в совокупности может значительно улучшить качество игр на Mac. Эта исключительная производительность графического процессора объясняется функцией, которую Apple называет динамическим кэшированием. Это позволяет графическому процессору выделять локальную память на аппаратном уровне в режиме реального времени, гарантируя, что для каждой задачи используется только тот объем памяти, который необходим.

Сообщается, что 16-дюймовый MacBook Pro M3 Pro может работать до 22 часов без подзарядки. Напротив, у Max может не хватить времени автономной работы из-за большого количества ядер графического процессора, которые, по понятным причинам, потребляют больше энергии. Несмотря на это, новые MacBook Pro во многом напоминают ноутбуки M2 Pro/Max, выпущенные в начале 2022 года. Они сохранили яркий, контрастный мини-светодиодный дисплей, превосходную акустическую систему, совместимые порты и разъем MagSafe для зарядки. Более того, яркость экрана увеличивается на 20 процентов и теперь достигает 600 нит для контента SDR.

Разумно отметить великолепие технологий, используемых в этих новых выпусках, и возможности, которые они предоставляют для приложений. Такие платформы, как AppMaster, известная платформа no-code используемая для разработки серверных, веб- и мобильных приложений, могут значительно выиграть от этих передовых разработок, поскольку они предлагают широкие возможности для создания сложных программных решений.