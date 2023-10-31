الكشف عن الجيل الجديد من أجهزة MacBook Pro من Apple — الإصدار الأسود مع سعة ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تبلغ 128 جيجابايت

استعد العالم التكنولوجي عندما أعلنت شركة Apple عن إصداراتها المحدثة من أجهزة MacBook Pro مقاس 14 بوصة و16 بوصة. وتدعم هذه الترقيات التي طال انتظارها معالجات M3 Pro وM3 Max الرائعة. من الناحية الهيكلية، تعكس الأجهزة الاحترافية إصداراتها السابقة في التصميم وتخطيط المنفذ، لكن Apple أضافت لمسة من الأناقة بلون "أسود فلكي" جديد تمامًا، والذي يحل بشكل ملحوظ محل الظل "رمادي فلكي" السابق.

يضع الجيل التالي من أجهزة MacBook Pros معايير غير مسبوقة عبر جبهات متعددة، بدءًا من الأداء المذهل وحتى الخيارات الفائقة القابلة للتخصيص. على سبيل المثال، وصلت شركة Apple إلى آفاق جديدة من خلال تقديم جهاز MacBook Pro المزود بمعالج M3 Max القادر على التفاخر بذاكرة وصول عشوائي مذهلة تبلغ سعتها 128 جيجابايت، وهو إنجاز غير مسبوق في سلسلة أجهزة الكمبيوتر المحمول من Apple. وينتظر العملاء الإصدار بفارغ الصبر، حيث بدأت الطلبات المسبقة بالفعل. من المقرر أن تصل طرازات M3 Pro إلى الأسواق في 7 نوفمبر، بينما من المقرر أن يتم تسليم وحدات M3 Max في وقت لاحق من نفس الشهر.

تم تصميم اللون الأسود الجديد من Apple لمقاومة انطباعات بصمات الأصابع بشكل أكثر فعالية من جهاز MacBook Air السابق ذو اللون الأزرق منتصف الليل. تعزو Apple هذه المرونة إلى الكيمياء المتقدمة التي تشكل ختم الأنودة، مما يقلل بشكل كبير من علامات بصمات الأصابع.

يشير M3 Pro إلى تحسينات ملحوظة، مع وحدة معالجة مركزية ذات 12 نواة ووحدة معالجة رسومات تصل إلى 18 نواة. ومن حيث السرعة، يعد M3 Pro بمكاسب تصل إلى 40 بالمائة مقارنة بـ M1 Pro. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تهيئته بما يصل إلى 36 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وهو ما يتجاوز قليلاً الحد السابق البالغ 32 جيجابايت. مع قفزة هائلة إلى الأمام، يمتلك M3 Max وحدة معالجة مركزية ذات 16 نواة ووحدة معالجة رسومات تصل إلى 40 نواة. تتميز شريحة Apple Silicon المتطورة هذه بأنها أسرع بنسبة تصل إلى 80 بالمائة من شريحة M1 Max التي تم طرحها قبل عامين.

قررت شركة Apple، المشهورة بالفعل بشرائح M2 عالية السرعة، التركيز على رفع القدرة الرسومية من خلال تكرار M3 الحالي. مما يمثل قفزة كبيرة لشرائح M3 ذات تصنيع 3 نانومتر، حيث تدعم جميع أنواع M3 الآن تتبع الشعاع وتظليل الشبكة، مما يمكن أن يعزز ألعاب Mac بشكل كبير. يُعزى أداء وحدة معالجة الرسومات الاستثنائي هذا إلى ميزة تطلق عليها Apple اسم التخزين المؤقت الديناميكي. يسمح هذا لوحدة معالجة الرسومات بتخصيص الذاكرة المحلية في الأجهزة في الوقت الفعلي، مما يضمن استخدام المقدار الدقيق من الذاكرة المطلوبة لكل مهمة فقط.

يقال إن جهاز M3 Pro MacBook Pro مقاس 16 بوصة يمكن أن يعمل لمدة تصل إلى 22 ساعة بشحنة واحدة. في المقابل، قد يكون عمر بطارية Max قصيرًا بسبب نوى GPU الواسعة، والتي تستهلك المزيد من الطاقة بشكل مفهوم. على الرغم من ذلك، فإن أجهزة MacBook Pro الجديدة تشبه إلى حد كبير أجهزة الكمبيوتر المحمولة M2 Pro/Max التي تم إصدارها في أوائل عام 2022 في معظم الجوانب الأخرى. وهي تحتفظ بشاشة Mini LED الساطعة والمتباينة ونظام مكبرات الصوت الفائق والمنافذ المتوافقة وموصل MagSafe للشحن. علاوة على ذلك، تم تعزيز سطوع الشاشة بنسبة 20 بالمائة، ليصل الآن إلى 600 شمعة في المتر المربع لمحتوى حقوق السحب الخاصة (SDR).

ومن الحكمة ملاحظة عظمة التقنيات المستخدمة في هذه الإصدارات الجديدة والنطاق الذي توفره للتطبيقات. يمكن لمنصات مثل AppMaster ، وهي منصة مشهورة no-code تُستخدم لتطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول، أن تستفيد بشكل كبير من هذه التطورات المتطورة، حيث أنها توفر إمكانات موسعة لإنشاء حلول برمجية متطورة.