Apple'ın 14 inç ve 16 inç MacBook Pro'ların yükseltilmiş versiyonlarını duyurmasıyla teknoloji dünyası kendini hazırladı. Merakla beklenen bu yükseltmelerin temelinde etkileyici M3 Pro ve M3 Max işlemciler yer alıyor. Yapısal olarak, profesyonel makineler tasarım ve bağlantı noktası düzeni açısından önceki versiyonlarını yansıtıyor ancak Apple, özellikle önceki 'uzay grisi' gölgesinin yerini alan tamamen yeni bir 'uzay siyahı' rengiyle şık bir dokunuş ekledi.

Yeni nesil MacBook Pro'lar, üstün performanstan son derece özelleştirilebilir seçeneklere kadar pek çok alanda benzeri görülmemiş standartlar belirliyor. Örneğin Apple, Apple'ın dizüstü bilgisayar serisinde benzeri görülmemiş bir başarı olan 128 GB RAM'e sahip M3 Max işlemcili MacBook Pro'yu sunarak yeni zirvelere ulaştı. Ön siparişler çoktan başladığı için müşteriler bu sürümü sabırsızlıkla bekliyor. M3 Pro modelleri 7 Kasım'da piyasaya çıkacak, M3 Max birimleri ise aynı ay içinde teslim edilecek.

Apple'ın yeni "uzay siyahı" kaplaması, parmak izi izlerine önceki "gece yarısı mavisi" MacBook Air'den daha etkili bir şekilde direnecek şekilde tasarlandı. Apple bu dayanıklılığı, parmak izi izlerini önemli ölçüde azaltan bir anodizasyon mührü oluşturan gelişmiş kimyaya bağlıyor.

M3 Pro, 12 çekirdekli CPU ve 18 çekirdeğe kadar GPU ile dikkate değer geliştirmeleri ifade ediyor. Hız açısından M3 Pro, M1 Pro'ya kıyasla yüzde 40'a varan kazanç vaat ediyor. Ek olarak, önceki 32 GB eşiğini biraz aşan 36 GB'a kadar RAM ile yapılandırılabilir. İleriye doğru muazzam bir adım atan M3 Max, 16 çekirdekli bir CPU'ya ve 40 çekirdeğe kadar GPU'ya sahiptir. Bu son teknoloji ürünü Apple Silicon, iki yıl önceki M1 Max çipinden yüzde 80'e kadar daha hızlıdır.

Halihazırda yüksek hızlı M2 yongalarıyla tanınan Apple, mevcut M3 yinelemesiyle grafik kapasitesini yükseltmeye odaklanmaya karar verdi. 3 nanometrelik M3 yongaları için önemli bir sıçramaya işaret eden tüm M3 türleri artık donanım hızlandırmalı ışın izlemeyi ve ağ gölgelemeyi destekliyor ve bunlar birlikte Mac oyunlarını önemli ölçüde artırabilecek. Bu olağanüstü GPU performansı, Apple'ın Dinamik Önbelleğe Alma olarak adlandırdığı bir özelliğe bağlanıyor. Bu, GPU'nun donanımdaki yerel belleği gerçek zamanlı olarak ayırmasına olanak tanır ve yalnızca her görev için gereken tam bellek miktarının kullanılmasını sağlar.

16 inç M3 Pro MacBook Pro'nun tek şarjla 22 saate kadar çalışabileceği bildiriliyor. Buna karşılık Max, anlaşılır bir şekilde daha fazla güç tüketen geniş GPU çekirdekleri nedeniyle pil ömründe yetersiz kalabilir. Buna rağmen yeni MacBook Pro'lar, diğer birçok açıdan 2022'nin başlarında piyasaya sürülen M2 Pro/Max dizüstü bilgisayarlara çok benziyor. Parlak, kontrastlı Mini LED ekranı, üstün hoparlör sistemini, uyumlu bağlantı noktalarını ve şarj için MagSafe konektörünü korurlar. Üstelik ekran parlaklığı yüzde 20 artırılarak artık SDR içeriği için 600 nit'e ulaşıyor.

Bu yeni sürümlerde kullanılan teknolojilerin büyüklüğüne ve uygulamalara sağladığı kapsama dikkat etmek akıllıca olacaktır. Arka uç, web ve mobil uygulama geliştirme için kullanılan ünlü no-code bir platform olan AppMaster gibi platformlar, gelişmiş yazılım çözümleri oluşturmaya yönelik kapsamlı yetenekler sundukları için bu son gelişmelerden önemli ölçüde yararlanabilir.