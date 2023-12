Onthulling van Apple's nieuwe generatie MacBook Pro: Black Edition met baanbrekende RAM-capaciteit van 128 GB

De technologische wereld zette zich schrap toen Apple zijn verbeterde versies van de 14-inch en 16-inch MacBook Pro's aankondigde. Aan de basis van deze langverwachte upgrades liggen de indrukwekkende M3 Pro- en M3 Max-processors. Structureel weerspiegelen de pro-machines hun vorige versies wat betreft ontwerp en poortindeling, maar Apple heeft een vleugje elegantie toegevoegd met een geheel nieuwe ‘space black’-kleur, die met name de vorige ‘space grijze’ tint vervangt.

De MacBook Pro's van de volgende generatie stellen ongekende normen op meerdere fronten, van zinderende prestaties tot extreem aanpasbare opties. Apple heeft bijvoorbeeld nieuwe hoogten bereikt door de MacBook Pro aan te bieden met de M3 Max-processor die kan bogen op een verbazingwekkende 128 GB RAM – een ongekende prestatie in de laptopserie van Apple. Klanten kijken reikhalzend uit naar de release, aangezien de voorbestellingen al zijn begonnen. De M3 Pro-modellen zullen op 7 november op de markt verschijnen, terwijl de M3 Max-eenheden ergens later in dezelfde maand zullen worden geleverd.

De nieuwe 'space black'-afwerking van Apple is ontworpen om vingerafdrukken effectiever te weerstaan ​​dan de vorige 'middernachtblauwe' MacBook Air. Apple schrijft deze veerkracht toe aan geavanceerde chemie die een anodisatie-afdichting vormt, waardoor vingerafdrukken aanzienlijk worden verminderd.

De M3 Pro betekent opmerkelijke verbeteringen, met een 12-core CPU en een maximaal 18-core GPU. Qua snelheid belooft de M3 Pro winsten tot 40 procent vergeleken met de M1 Pro. Bovendien kan het worden geconfigureerd met maximaal 36 GB RAM, iets meer dan de vorige drempel van 32 GB. De M3 Max maakt een enorme sprong voorwaarts en beschikt over een 16-core CPU en een tot 40-core GPU. Deze hypermoderne Apple Silicon is tot 80 procent sneller dan de M1 Max-chip van twee jaar geleden.

Apple, al bekend om zijn snelle M2-chips, heeft besloten zich te concentreren op het verbeteren van de grafische mogelijkheden met zijn huidige M3-iteratie. Een belangrijke stap voorwaarts voor de 3-nanometer M3-chips: alle M3-types ondersteunen nu hardwareversnelde ray tracing en mesh shading, wat samen Mac-gaming dramatisch zou kunnen stimuleren. Deze uitzonderlijke GPU-prestaties worden toegeschreven aan een functie die Apple noemt als Dynamic Caching. Hierdoor kan de GPU in realtime lokaal geheugen in de hardware toewijzen, zodat alleen de exacte hoeveelheid geheugen wordt gebruikt die nodig is voor elke taak.

De 16-inch M3 Pro MacBook Pro kan naar verluidt tot 22 uur werken op één acculading. Daarentegen kan de Max een tekortschieten in de levensduur van de batterij vanwege de uitgebreide GPU-kernen, die begrijpelijkerwijs meer stroom verbruiken. Desondanks lijken de nieuwe MacBook Pro’s in de meeste andere opzichten sterk op de M2 ​​Pro/Max-laptops die begin 2022 zijn uitgebracht. Ze behouden het heldere, contrastrijke Mini LED-display, het superieure luidsprekersysteem, compatibele poorten en een MagSafe-connector om op te laden. Bovendien krijgt de schermhelderheid een boost van 20 procent, en reikt nu tot 600 nits voor SDR-inhoud.

