Dell a récemment annoncé l'élargissement de son offre en matière d'IA générative, permettant ainsi à ses clients d'exploiter au mieux les capacités de l'intelligence artificielle. Cette décision apporte une croissance significative au projet Helix, une initiative en coopération avec NVIDIA visant à faciliter le processus de développement de modèles d'IA générative pour les organisations.

L'une des caractéristiques de cette récente expansion est la conception validée Dell, fruit d'une collaboration avec NVIDIA. Cette offre est un plan d'inférence que les organisations peuvent utiliser pour concevoir des plateformes d'IA générative sûres, évolutives et efficaces.

DellLes services professionnels de l'entreprise sont désormais en mesure d'offrir de nouveaux services aux clients qui souhaitent intégrer l'IA générative dans leurs activités. Ces services complets et personnalisés peuvent répondre à divers cas d'utilisation spécifiques à une organisation, tels que les opérations ou la création de contenu.

Afin d'aider les développeurs à affiner leurs modèles d'IA générative, Dell a dévoilé les stations de travail Precision. Selon l'annonce de l'entreprise, ces stations de travail de haut niveau exécutent des frameworks d'IA, surpassant de 80 % les stations de travail de la génération précédente.

Une autre nouveauté notable est l'optimiseur Dell - une technologie avancée qui apprend des modèles de comportement des utilisateurs pour améliorer les performances des applications, la connectivité du réseau et l'audio grâce à l'IA.

Jeff Clarke, co-chef des opérations et vice-président de Dell Technologies, a souligné lors d'un récent appel aux investisseurs l'impact transformateur de l'IA générative. Il a fait remarquer que "l'IA générative représente un point d'inflexion qui entraîne un changement fondamental dans le rythme de l'innovation tout en améliorant l'expérience du client et en permettant de nouvelles méthodes de travail". Il a également souligné comment les clients utilisent leurs données uniques et leurs contextes commerciaux pour incorporer de manière efficace et efficiente l'IA avancée dans leurs opérations commerciales fondamentales. Ils le font en s'entraînant, en affinant et en déduisant sur les solutions d'infrastructure Dell.

De telles avancées menées par des géants de la technologie comme Dell ouvrent la voie à l'adoption de l'IA par davantage d'organisations dans leurs opérations de base.