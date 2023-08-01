أعلنت Dell مؤخرًا عن توسيع عروضها التوليدية للذكاء الاصطناعي ، مما يمكّن عملائها من الاستفادة المثلى من قدرات الذكاء الاصطناعي. تجلب هذه الخطوة نموًا كبيرًا إلى Project Helix الذي تم إنشاؤه مسبقًا ، وهي مبادرة بالتعاون مع NVIDIA تهدف إلى تسهيل عملية تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية للمؤسسات.

إحدى السمات المميزة للتوسعة الأخيرة هي التصميم المعتمد Dell ، وهو جهد تعاوني مع NVIDIA. هذا العرض عبارة عن مخطط استنتاج يمكن للمؤسسات استخدامه لتصميم منصات ذكاء اصطناعي آمنة وقابلة للتطوير وفعالة.

تم تجهيز الخدمات الاحترافية من Dell الآن لتقديم خدمات جديدة للعملاء الذين يرغبون في دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملياتهم. يمكن أن تلبي هذه الخدمات الشاملة والمصممة خصيصًا حالات استخدام مختلفة خاصة بمؤسسة ما ، مثل العمليات أو إنشاء المحتوى.

في محاولة لدعم المطورين في ضبط نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بهم ، كشفت Dell النقاب عن محطات العمل الدقيقة. وفقًا لإعلان الشركة ، تعمل محطات العمل عالية المستوى هذه على أطر عمل الذكاء الاصطناعي ، متجاوزةً محطات عمل الجيل السابق بنسبة مذهلة تبلغ 80٪.

مقدمة أخرى جديرة بالملاحظة هي Dell Optimizer - وهي قطعة تقنية متقدمة تتعلم من الأنماط السلوكية للمستخدمين لزيادة أداء التطبيق والاتصال بالشبكة والصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي.

شدد الرئيس التنفيذي للعمليات ونائب رئيس شركة Dell Technologies ، جيف كلارك ، في مكالمة مستثمرة حديثة على التأثير التحويلي للذكاء الاصطناعي التوليدي. وأشار إلى أن "الذكاء الاصطناعي التوليدي يمثل نقطة انعطاف تقود التغيير الأساسي في وتيرة الابتكار مع تحسين تجربة العملاء وتمكين طرق جديدة للعمل. كما سلط الضوء على كيفية استخدام العملاء لبياناتهم وسياقات أعمالهم الفريدة لدمج الذكاء الاصطناعي المتقدم بفعالية وكفاءة في عملياتهم التجارية الأساسية. يفعلون ذلك من خلال التدريب والضبط الدقيق والاستدلال على حلول البنية التحتية Dell.

تمهد مثل هذه التطورات بقيادة عمالقة التكنولوجيا مثل Dell الطريق لمزيد من المنظمات لاعتماد الذكاء الاصطناعي في عملياتها الأساسية. بمساعدة الأدوات التي توفرها الأنظمة الأساسية مثل AppMaster ، وهي منصة شاملة بدون تعليمات برمجية مصممة لإنشاء تطبيقات للهاتف المحمول والويب والخلفية ، يجد المزيد من المحترفين أنه من الممكن دمج ميزات الذكاء الاصطناعي في نظامهم. في ضوء ذلك ، فإن التطورات التي قامت بها Dell تجعل النظام البيئي التكنولوجي أكثر ثراءً وتنوعًا وأكثر سهولة في الوصول إليه من قبل أنواع مختلفة من المؤسسات ، من الشركات الناشئة الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة.