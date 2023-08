Dell heeft onlangs de uitbreiding van zijn generatieve AI-aanbod aangekondigd, waardoor zijn klanten optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Deze stap betekent een aanzienlijke groei van het eerder opgezette Project Helix, een initiatief in samenwerking met NVIDIA dat bedoeld is om het proces van het ontwikkelen van generatieve AI-modellen voor organisaties te vergemakkelijken.

Een opvallend kenmerk van de recente uitbreiding is het Dell Validated Design, een samenwerking met NVIDIA. Dit aanbod is een inferentieblauwdruk die organisaties kunnen gebruiken om veilige, schaalbare en efficiënte generatieve AI-platforms te ontwerpen.

Dell's Professional Services is nu uitgerust om nieuwe diensten aan te bieden voor klanten die generatieve AI willen integreren in hun activiteiten. Deze uitgebreide, op maat gemaakte diensten kunnen inspelen op verschillende use cases die specifiek zijn voor een organisatie, zoals in operations of contentcreatie.

In een poging om ontwikkelaars te ondersteunen bij het verfijnen van hun generatieve AI-modellen, heeft Dell Precision Workstations onthuld. Volgens de aankondiging van het bedrijf draaien deze hoogwaardige werkstations AI-frameworks, waarmee ze de vorige generatie werkstations met maar liefst 80% overtreffen.

Een andere opmerkelijke introductie is de Dell Optimizer - een geavanceerd stukje technologie dat leert van gedragspatronen van gebruikers om de prestaties van applicaties, netwerkconnectiviteit en audio te verbeteren met behulp van AI.

De co-chief operating officer en vice-voorzitter van Dell Technologies, Jeff Clarke, benadrukte in een recent gesprek met investeerders de transformerende impact van generatieve AI. Hij merkte op: "Generatieve AI vertegenwoordigt een keerpunt dat een fundamentele verandering teweegbrengt in het innovatietempo, terwijl het de klantervaring verbetert en nieuwe manieren van werken mogelijk maakt. Hij benadrukte verder hoe klanten hun unieke gegevens en bedrijfscontexten gebruiken om geavanceerde AI effectief en efficiënt te integreren in hun fundamentele bedrijfsactiviteiten. Ze doen dit door te trainen, af te stemmen en af te leiden op Dell infrastructuuroplossingen.

Dergelijke ontwikkelingen onder leiding van techgiganten als Dell effenen het pad voor meer organisaties om AI in hun kernactiviteiten op te nemen. Met behulp van tools van platforms als AppMaster, een uitgebreid no-code platform dat is ontworpen om mobiele, web- en back-end applicaties te bouwen, vinden steeds meer professionals het haalbaar om AI-functies in hun systeem op te nemen. In dit licht maken de ontwikkelingen van Dell het tech ecosysteem rijker, diverser en toegankelijker voor verschillende soorten organisaties, van kleine start-ups tot grote ondernemingen.