Dell anunciou recentemente a expansão das suas ofertas de IA generativa, permitindo aos seus clientes tirar o máximo partido das capacidades de inteligência artificial. A mudança traz um crescimento significativo ao anteriormente estabelecido Projeto Helix, uma iniciativa em cooperação com NVIDIA destinada a facilitar o processo de desenvolvimento de modelos de IA generativa para organizações.

Uma caraterística distintiva da recente expansão é o Dell Validated Design, um esforço de colaboração com NVIDIA. Esta oferta é um modelo de inferência que as organizações podem utilizar para arquitetar plataformas de IA generativa seguras, escaláveis e eficientes.

DellOs Serviços Profissionais da Microsoft estão agora equipados para oferecer novos serviços aos clientes que pretendam incorporar a IA generativa nas suas operações. Esses serviços abrangentes e personalizados podem atender a vários casos de uso específicos de uma organização, como em operações ou criação de conteúdo.

Em uma tentativa de apoiar os desenvolvedores no ajuste fino de seus modelos de IA generativa, Dell revelou Precision Workstations. De acordo com o anúncio da empresa, essas estações de trabalho de primeira linha executam estruturas de IA, superando as estações de trabalho da geração anterior em impressionantes 80%.

Outra introdução digna de nota é o Dell Optimizer - uma peça avançada de tecnologia que aprende com os padrões de comportamento dos utilizadores para aumentar o desempenho da aplicação, a conetividade de rede e o áudio utilizando IA.

O co-diretor de operações e vice-presidente da Dell Technologies, Jeff Clarke, em uma recente chamada de investidores, enfatizou o impacto transformador da IA generativa. Observou que "a IA generativa representa um ponto de inflexão que está a impulsionar uma mudança fundamental no ritmo da inovação, ao mesmo tempo que melhora a experiência do cliente e permite novas formas de trabalhar. Destacou ainda a forma como os clientes estão a utilizar os seus dados e contextos empresariais únicos para incorporar de forma eficaz e eficiente a IA avançada nas suas operações empresariais fundamentais. Fazem-no treinando, afinando e inferindo em Dell soluções de infraestrutura.

Estes avanços liderados por gigantes da tecnologia como Dell estão a abrir caminho para que mais organizações adoptem a IA nas suas operações principais. Com a ajuda de ferramentas fornecidas por plataformas como AppMaster, uma plataforma abrangente sem código projetada para construir aplicativos móveis, da web e de back-end, mais profissionais estão achando viável incorporar recursos de IA em seus sistemas. Nesta perspetiva, os desenvolvimentos de Dell tornam o ecossistema tecnológico mais rico, diversificado e acessível a vários tipos de organizações, desde pequenas empresas em fase de arranque a grandes empresas.