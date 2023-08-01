Dell недавно объявила о расширении своих предложений по генеративному искусственному интеллекту, что позволит ее клиентам оптимально использовать возможности искусственного интеллекта. Этот шаг привел к значительному росту ранее созданного проекта Project Helix, инициативы в сотрудничестве с NVIDIA, направленной на облегчение процесса разработки моделей генеративного ИИ для организаций.

Отличительной особенностью недавнего расширения является предложение Dell Validated Design, разработанное совместно с NVIDIA. Данное предложение представляет собой схему выводов, которую организации могут использовать для создания безопасных, масштабируемых и эффективных платформ генеративного ИИ.

DellВ настоящее время служба профессиональных услуг готова предложить новые услуги для клиентов, желающих внедрить генеративный ИИ в свою деятельность. Эти комплексные услуги могут быть ориентированы на различные специфические для конкретной организации случаи использования, например, в операционной деятельности или при создании контента.

Для поддержки разработчиков в тонкой настройке моделей генеративного ИИ компания Dell представила рабочие станции Precision Workstations. Согласно заявлению компании, эти рабочие станции высшего уровня работают с фреймворками ИИ, превосходящими по производительности рабочие станции предыдущего поколения на впечатляющие 80%.

Еще одно примечательное нововведение - Dell Optimizer - передовая технология, которая учится на основе моделей поведения пользователей и повышает производительность приложений, сетевого подключения и звука с помощью искусственного интеллекта.

Главный операционный директор и вице-председатель совета директоров Dell Technologies Джефф Кларк в ходе недавнего обращения к инвесторам подчеркнул преобразующее воздействие генеративного ИИ. Он отметил: "Генеративный ИИ представляет собой точку перелома, которая приводит к фундаментальным изменениям в темпах инноваций, улучшает качество обслуживания клиентов и позволяет использовать новые методы работы". Далее он рассказал о том, как заказчики используют свои уникальные данные и бизнес-контексты для эффективного и результативного внедрения передового ИИ в свои основные бизнес-операции. Для этого они обучают, настраивают и делают выводы на основе инфраструктурных решений Dell.

Такие достижения технологических гигантов, как Dell, прокладывают путь к внедрению ИИ в основную деятельность все большего числа организаций. С помощью инструментов, предоставляемых такими платформами, как AppMaster, комплексная no-code платформа, предназначенная для создания мобильных, веб- и внутренних приложений, все больше специалистов находят возможность внедрять функции искусственного интеллекта в свои системы. В этом смысле разработки Dell делают технологическую экосистему еще более богатой, разнообразной и доступной для различных типов организаций - от небольших стартапов до крупных предприятий.