Dell kısa bir süre önce üretken yapay zeka tekliflerinin genişletildiğini duyurdu ve müşterilerinin yapay zeka yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanmasını sağladı. Bu hareket, kuruluşlar için üretken yapay zeka modelleri geliştirme sürecini kolaylaştırmayı amaçlayan NVIDIA ile işbirliği içinde bir girişim olan ve daha önce kurulmuş olan Project Helix'e önemli bir büyüme getiriyor.

Son genişletmenin ayırt edici özelliklerinden biri, NVIDIA ile işbirliğine dayalı bir çalışma olan Dell Onaylı Tasarımdır. Bu teklif, kuruluşların güvenli, ölçeklenebilir ve verimli üretken yapay zeka platformları tasarlamak için kullanabilecekleri bir çıkarım planıdır.

Dell Profesyonel Servisleri artık üretimsel yapay zekayı operasyonlarına dahil etmek isteyen müşteriler için yeni servisler sunacak şekilde donatıldı. Bu kapsamlı, uyarlanmış hizmetler, operasyonlar veya içerik oluşturma gibi bir kuruluşa özgü çeşitli kullanım durumlarını karşılayabilir.

Geliştiricilerin üretken yapay zeka modellerinde ince ayar yapmalarını desteklemek amacıyla Dell, Precision İş İstasyonlarını tanıttı. Şirketin duyurusuna göre, bu birinci sınıf iş istasyonları, önceki nesil iş istasyonlarını etkileyici bir şekilde %80 oranında geride bırakarak AI çerçeveleri çalıştırıyor.

Dikkate değer başka bir tanıtım, AI kullanarak uygulama performansını, ağ bağlantısını ve sesi artırmak için kullanıcıların davranış modellerinden öğrenen gelişmiş bir teknoloji parçası olan Dell Optimizer'dır.

Dell Technologies'in operasyondan sorumlu eş başkanı ve başkan yardımcısı Jeff Clarke, yakın tarihli bir yatırımcı görüşmesinde üretken yapay zekanın dönüştürücü etkisini vurguladı. "Üretken yapay zeka, müşteri deneyimini geliştirirken ve yeni çalışma yöntemleri sağlarken, inovasyonun hızında temel bir değişikliği yönlendiren bir dönüm noktasını temsil ediyor. Ayrıca, müşterilerin gelişmiş yapay zekayı temel iş operasyonlarına etkin ve verimli bir şekilde dahil etmek için benzersiz verilerini ve iş bağlamlarını nasıl kullandıklarını vurguladı. Bunu, Dell altyapı çözümlerinde eğitim, ince ayar ve çıkarım yaparak yaparlar.

Dell gibi teknoloji devlerinin öncülük ettiği bu tür ilerlemeler, daha fazla kuruluşun yapay zekayı temel operasyonlarına benimsemesinin yolunu açıyor. Mobil, web ve arka uç uygulamaları oluşturmak için tasarlanmış kapsamlı bir kodsuz platform olan AppMaster gibi platformların sağladığı araçların yardımıyla, daha fazla profesyonel yapay zeka özelliklerini sistemlerine dahil etmeyi mümkün buluyor. Bu bağlamda, Dell geliştirmeleri, teknoloji ekosistemini daha zengin, çeşitli ve küçük yeni şirketlerden büyük işletmelere kadar çeşitli kuruluş türleri için daha erişilebilir hale getiriyor.