Dell ha recentemente annunciato l'espansione della sua offerta di IA generativa, consentendo ai suoi clienti di sfruttare in modo ottimale le capacità dell'intelligenza artificiale. La mossa porta una crescita significativa al già avviato Project Helix, un'iniziativa in collaborazione con NVIDIA volta a facilitare il processo di sviluppo di modelli di IA generativa per le organizzazioni.

Una caratteristica distintiva della recente espansione è il Validated Design di Dell, frutto della collaborazione con NVIDIA. Questa offerta è un modello di inferenza che le organizzazioni possono utilizzare per progettare piattaforme di IA generativa sicure, scalabili ed efficienti.

DellI servizi professionali dell'azienda sono ora in grado di offrire nuovi servizi ai clienti che desiderano incorporare l'IA generativa nelle loro attività. Questi servizi completi e personalizzati possono soddisfare vari casi d'uso specifici di un'organizzazione, come le operazioni o la creazione di contenuti.

Nel tentativo di supportare gli sviluppatori nella messa a punto dei loro modelli di IA generativa, Dell ha presentato le Precision Workstation. Come annunciato dall'azienda, queste workstation di alto livello eseguono framework di IA, superando di ben l'80% le workstation di precedente generazione.

Un'altra introduzione degna di nota è l'ottimizzatore Dell, una tecnologia avanzata che apprende dai modelli comportamentali degli utenti per aumentare le prestazioni delle applicazioni, la connettività di rete e l'audio utilizzando l'intelligenza artificiale.

Il co-chief operating officer e vicepresidente di Dell Technologies, Jeff Clarke, in una recente conferenza con gli investitori ha sottolineato l'impatto trasformativo dell'IA generativa. Ha osservato: "L'IA generativa rappresenta un punto di inflessione che sta determinando un cambiamento fondamentale nel ritmo dell'innovazione, migliorando al contempo l'esperienza dei clienti e consentendo nuovi modi di lavorare". Ha inoltre sottolineato come i clienti stiano utilizzando i loro dati e contesti aziendali unici per incorporare in modo efficace ed efficiente l'IA avanzata nelle loro operazioni aziendali fondamentali. Lo fanno addestrando, perfezionando e deducendo dalle soluzioni infrastrutturali di Dell.

Questi progressi, guidati da giganti tecnologici come Dell, stanno spianando la strada a un numero maggiore di organizzazioni per l'adozione dell'IA nelle loro operazioni fondamentali. Con l'aiuto degli strumenti forniti da piattaforme come AppMaster, una piattaforma completa no-code progettata per costruire applicazioni mobili, web e backend, un numero sempre maggiore di professionisti sta trovando la possibilità di incorporare le funzionalità di IA nel proprio sistema. In quest'ottica, gli sviluppi di Dell rendono l'ecosistema tecnologico più ricco, vario e accessibile a vari tipi di organizzazioni, dalle piccole start-up alle grandi imprese.