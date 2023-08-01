Dell 最近宣布扩展其生成式人工智能产品，使其客户能够以最佳方式利用人工智能能力。此举为之前建立的 "螺旋项目"（Project Helix）带来了重大发展，该项目与 合作，旨在简化企业开发生成式人工智能模型的过程。NVIDIA

近期扩展的一个显著特点是Dell Validated Design，这是与NVIDIA 的合作成果。该产品是一个推理蓝图，企业可以利用它来构建安全、可扩展和高效的生成式人工智能平台。

Dell公司的专业服务部门现在有能力为希望将生成式人工智能纳入其运营的客户提供新颖的服务。这些全面、量身定制的服务可以满足企业的各种特定用例，如运营或内容创作。

为了支持开发人员微调生成式人工智能模型，Dell 推出了 Precision 工作站。根据该公司的公告，这些顶级工作站可运行人工智能框架，比上一代工作站高出80%，令人印象深刻。

另一项值得注意的介绍是Dell Optimizer，这是一项先进的技术，它能从用户的行为模式中学习，利用人工智能增强应用性能、网络连接和音频。

Dell Technologies 的联合首席运营官兼副董事长杰夫-克拉克（Jeff Clarke）在最近的一次投资者电话会议上强调了生成式人工智能的变革性影响。他说："生成式人工智能代表着一个拐点，它正在推动创新步伐发生根本性变化，同时改善客户体验并实现新的工作方式。他进一步强调了客户是如何利用其独特的数据和业务环境，有效、高效地将先进的人工智能融入其基本业务运营中的。他们通过培训、微调和推断Dell 基础设施解决方案来实现这一目标。

在Dell 等科技巨头的引领下，这些进步为更多企业将人工智能应用到核心业务中铺平了道路。在AppMaster 等平台提供的工具帮助下，越来越多的专业人士发现，将人工智能功能纳入其系统是可行的。 是一个全面的无代码平台，旨在构建移动、网络和后台应用程序。有鉴于此，Dell 的发展进一步使技术生态系统变得更加丰富、多样，从小型初创企业到大型企业，各种类型的组织都能更方便地使用。