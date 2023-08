Dell ogłosiła niedawno rozszerzenie swojej oferty generatywnej sztucznej inteligencji, umożliwiając swoim klientom optymalne wykorzystanie możliwości sztucznej inteligencji. Posunięcie to przyczynia się do znacznego wzrostu wcześniej ustanowionego Project Helix, inicjatywy we współpracy z NVIDIA mającej na celu ułatwienie procesu opracowywania generatywnych modeli sztucznej inteligencji dla organizacji.

Jedną z charakterystycznych cech niedawnej ekspansji jest Dell Validated Design, wspólny wysiłek z NVIDIA. Oferta ta jest planem wnioskowania, który organizacje mogą wykorzystać do zaprojektowania bezpiecznych, skalowalnych i wydajnych platform generatywnej sztucznej inteligencji.

DellDział Professional Services jest teraz przygotowany do oferowania nowatorskich usług dla klientów, którzy chcą włączyć generatywną sztuczną inteligencję do swoich operacji. Te kompleksowe, dostosowane usługi mogą zaspokoić różne przypadki użycia specyficzne dla organizacji, takie jak operacje lub tworzenie treści.

Aby wesprzeć deweloperów w dopracowywaniu modeli generatywnej sztucznej inteligencji, firma Dell zaprezentowała stacje robocze Precision Workstations. Zgodnie z zapowiedzią firmy, te najwyższej klasy stacje robocze obsługują frameworki AI, przewyższając stacje robocze poprzedniej generacji o imponujące 80%.

Kolejną godną uwagi nowością jest Dell Optimizer - zaawansowana technologia, która uczy się na podstawie wzorców zachowań użytkowników w celu zwiększenia wydajności aplikacji, łączności sieciowej i dźwięku przy użyciu sztucznej inteligencji.

Współdyrektor operacyjny i wiceprezes Dell Technologies, Jeff Clarke, w niedawnej rozmowie z inwestorami podkreślił transformacyjny wpływ generatywnej sztucznej inteligencji. Zauważył, że "generatywna sztuczna inteligencja stanowi punkt zwrotny, który napędza fundamentalne zmiany w tempie innowacji, jednocześnie poprawiając jakość obsługi klienta i umożliwiając nowe sposoby pracy". Ponadto podkreślił, w jaki sposób klienci wykorzystują swoje unikalne dane i konteksty biznesowe, aby skutecznie i wydajnie włączyć zaawansowaną sztuczną inteligencję do swoich podstawowych operacji biznesowych. Robią to poprzez szkolenie, dostrajanie i wnioskowanie na temat rozwiązań infrastrukturalnych Dell.

Takie postępy prowadzone przez gigantów technologicznych, takich jak Dell, torują drogę dla większej liczby organizacji do przyjęcia sztucznej inteligencji do swoich podstawowych operacji. Z pomocą narzędzi dostarczanych przez platformy takie jak AppMaster, kompleksowa platforma bez kodu zaprojektowana do tworzenia aplikacji mobilnych, internetowych i backendowych, coraz więcej profesjonalistów przekonuje się, że włączenie funkcji AI do ich systemu jest wykonalne. W tym świetle rozwój Dell sprawia, że ekosystem technologiczny staje się bogatszy, bardziej zróżnicowany i bardziej dostępny dla różnych typów organizacji, od małych start-upów po duże przedsiębiorstwa.