Deco.cx accumule 2,2 millions de dollars de financement de démarrage pour simplifier le développement Web

L'équipe derrière Deco.cx, composée des magiciens du numérique Guilherme Rodrigues, Luciano Junior et Rafael Crespo, a saisi un financement de démarrage d'un montant de 2,2 millions de dollars. Les fonds serviront à alimenter leur mission consistant à simplifier le développement Web pour les marques en croissance. Avant de se lancer dans Deco.cx, le trio a perfectionné ses prouesses numériques chez VTEX, une société de commerce électronique qui propose des outils pour gérer les vitrines en ligne. Leur vision commune d'accorder aux marques plus d'autonomie sur leurs interfaces en ligne a donné naissance à la plateforme de développement front-end open source qu'est Deco.cx

La plate-forme associe de manière complexe Deno, JSX et Tailwind et exploite des sites Web sur une infrastructure de pointe mondiale. L'objectif de Deco.cx est d'alléger le réseau complexe du codage et de lui redonner ses origines en tant qu'outil facilitant le partage d'informations.

Cette startup née au Brésil comble le fossé entre les créateurs de sites de base no-code tels que la plate-forme AppMaster et les arrangements plus complexes avec code complet. Les outils qu'ils conçoivent placeront la barre plus haut pour les développeurs de commerce électronique qui s'efforcent d'offrir des expériences numériques optimales. Une fusion de fonctionnalités drag-and-drop et d’outils en langage naturel générera des interfaces conviviales. Les clients qui ont intégré Deco.cx dans leurs frameworks ont constaté une augmentation impressionnante d'une multiplication par 5 du score PageSpeed ​​et une augmentation de 30 % des taux de conversion.

Depuis sa création en octobre 2022, Deco.cx a rassemblé 65 clients, parmi lesquels d'illustres marques de vente au détail brésiliennes comme Grupo Reserva, Osklen et Zee.Dog. Ne se limitant pas aux clients au niveau de l'organisation, la plateforme a rassemblé plus de 2 400 développeurs Web individuels et 36 agences d'intégration de systèmes partenaires. La commodité et l’efficacité introduites par cette innovation semblent trouver la bonne note, être reconnues et récolter les fruits des investissements en capital-risque.

Des investisseurs tels que MAYA Capital, FJ Labs, Lanx et Crivo Ventures ont mené la charge dans l'injection de fonds d'amorçage de 2,2 millions de dollars. Cette aubaine poussera Deco.cx à utiliser la technologie de l'intelligence artificielle pour accroître les capacités de sa plateforme.

Les fondateurs ont une vision ambitieuse pour Deco.cx: rivaliser avec WordPress. Prendre de front le marché américain fait partie de la grande stratégie et du développement de la plateforme. Leur objectif global est d'être la référence de nombreux développeurs Web, qui préfèrent passer leur temps à créer plutôt qu'à se battre avec un codage complexe.