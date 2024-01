Deco.cx raccoglie 2,2 milioni di dollari in finanziamenti iniziali per semplificare lo sviluppo web

Il team dietro Deco.cx, che comprende i maghi digitali Guilherme Rodrigues, Luciano Junior e Rafael Crespo, ha sequestrato un finanziamento iniziale pari a 2,2 milioni di dollari. I fondi serviranno ad alimentare la loro missione di semplificare lo sviluppo web per i marchi in crescita. Prima di avventurarsi in Deco.cx, il trio ha affinato le proprie abilità digitali presso VTEX, una società di e-commerce che offre strumenti per gestire vetrine online. La loro visione condivisa di garantire ai marchi maggiore autonomia sulle loro interfacce online ha dato vita alla piattaforma di sviluppo front-end open source Deco.cx

La piattaforma unisce in modo intricato Deno, JSX e Tailwind e gestisce siti Web su un'infrastruttura edge globale. L'obiettivo di Deco.cx è alleggerire la complessa rete di codifica e riportarla alle sue origini come strumento per facilitare la condivisione delle informazioni.

Questa startup nata in Brasile sta colmando il divario tra i costruttori di siti no-code di base come la piattaforma AppMaster e accordi più complessi con codice completo. Gli strumenti che stanno progettando alzeranno il livello per gli sviluppatori di e-commerce che lavorano per fornire esperienze digitali ottimali. Una fusione di funzionalità drag-and-drop e strumenti di linguaggio naturale creerà interfacce user-friendly. I clienti che hanno integrato Deco.cx nei loro framework hanno assistito a un'impressionante ripresa, con un aumento di 5 volte del punteggio PageSpeed ​​e un aumento del 30% dei tassi di conversione.

Da quando è nato nell'ottobre del 2022, Deco.cx ha raccolto 65 clienti, tra cui illustri marchi di vendita al dettaglio brasiliani come Grupo Reserva, Osklen e Zee.Dog. Non limitata ai clienti a livello di organizzazione, la piattaforma ha accumulato più di 2.400 sviluppatori web individuali e 36 agenzie di integrazione di sistemi partner. La comodità e l’efficienza introdotte da questa innovazione sembrano toccare le note giuste, attirare riconoscimenti e raccogliere i frutti degli investimenti in capitale di rischio.

Investitori come MAYA Capital, FJ Labs, Lanx e Crivo Ventures hanno guidato l’iniezione di fondi per un totale di 2,2 milioni di dollari. Questa manna spingerà Deco.cx a utilizzare la tecnologia dell'intelligenza artificiale per aumentare le capacità della sua piattaforma.

I fondatori nutrono una visione ambiziosa per Deco.cx: rivaleggiare con WordPress. Affrontare il mercato statunitense a testa alta fa parte della grande strategia e dello sviluppo della piattaforma. Il loro obiettivo generale è quello di essere il punto di riferimento per numerosi sviluppatori web, che preferiscono trascorrere il loro tempo creando piuttosto che alle prese con codici complessi.