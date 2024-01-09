Deco.cx 筹集了 220 万美元的种子资金，以简化 Web 开发

Deco.cx背后的团队，包括数字奇才 Guilherme Rodrigues、Luciano Junior 和 Rafael Crespo，已经获得了总计 220 万美元的种子资金。这些资金将有助于推动他们简化成长品牌的网络开发的使命。在进入Deco.cx之前，三人在 VTEX 磨练了他们的数字能力，VTEX 是一家提供在线店面管理工具的电子商务公司。他们的共同愿景是赋予品牌对其在线界面更多的自主权，催生了开源前端开发平台Deco.cx

该平台错综复杂地融合了 Deno、JSX 和 Tailwind，并在全球边缘基础设施上运营网站。 Deco.cx的目标是减轻复杂的编码网络并将其恢复为促进信息共享的工具的起源。

这家出生于巴西的初创公司正在弥合AppMaster 平台等基本no-code网站构建器与更复杂的全代码安排之间的差距。他们正在设计的工具将提高电子商务开发人员提供最佳数字体验的标准。 drag-and-drop功能和自然语言工具的融合将推动用户友好的界面。将Deco.cx集成到其框架中的客户见证了令人印象深刻的好转，PageSpeed 得分提高了 5 倍，转化率激增 30%。

自 2022 年 10 月成立以来， Deco.cx已聚集了 65 个客户，其中包括 Grupo Reserva、Osklen 和 Zee.Dog 等著名的巴西零售品牌。该平台不仅限于组织级客户，还聚集了超过 2,400 名个人 Web 开发人员和 36 家合作伙伴系统集成机构。这项创新带来的便利和效率似乎正中要害，吸引了认可，并获得了风险投资的好处。

MAYA Capital、FJ Labs、Lanx 和 Crivo Ventures 等投资者领投了 220 万美元的种子轮资金。这笔意外之财将推动Deco.cx利用人工智能技术来增强其平台的功能。

创始人对Deco.cx怀有雄心勃勃的愿景——与 WordPress 竞争。进军美国市场是大战略和平台发展的一部分。他们的总体目标是成为众多 Web 开发人员的首选，他们宁愿花时间进行创作，也不愿花时间处理复杂的编码。