Deco.cx sammelt 2,2 Millionen US-Dollar an Startkapital, um die Webentwicklung zu vereinfachen

Das Team hinter Deco.cx, zu dem die digitalen Experten Guilherme Rodrigues, Luciano Junior und Rafael Crespo gehören, hat eine Startfinanzierung in Höhe von 2,2 Millionen US-Dollar erhalten. Die Mittel werden dazu dienen, ihre Mission voranzutreiben, die Webentwicklung für wachsende Marken zu vereinfachen. Vor ihrem Einstieg bei Deco.cx verfeinerte das Trio seine digitalen Fähigkeiten bei VTEX, einem E-Commerce-Unternehmen, das Tools zur Verwaltung von Online-Shops anbietet. Ihre gemeinsame Vision, Marken mehr Autonomie über ihre Online-Schnittstellen zu gewähren, brachte die Open-Source-Frontend-Entwicklungsplattform Deco.cx hervor.

Die Plattform verbindet Deno, JSX und Tailwind auf komplexe Weise und betreibt Websites auf einer globalen Edge-Infrastruktur. Das Ziel von Deco.cx besteht darin, das komplexe Netz der Codierung zu entschärfen und es zu seinen Ursprüngen als Werkzeug zur Erleichterung des Informationsaustauschs zurückzubringen.

Dieses in Brasilien geborene Startup schließt die Lücke zwischen einfachen Website-Buildern no-code wie der AppMaster-Plattform und komplexeren Vollcode-Anordnungen. Die von ihnen entwickelten Tools werden die Messlatte für E-Commerce-Entwickler höher legen, die an der Bereitstellung optimaler digitaler Erlebnisse arbeiten. Eine Kombination aus drag-and-drop Funktionen und Tools für natürliche Sprache wird benutzerfreundliche Schnittstellen ermöglichen. Kunden, die Deco.cx in ihre Frameworks integriert haben, konnten einen beeindruckenden Anstieg des PageSpeed-Scores um das Fünffache und einen Anstieg der Konversionsraten um 30 % verzeichnen.

Seit seiner Gründung im Oktober 2022 hat Deco.cx 65 Kunden gewonnen, darunter berühmte brasilianische Einzelhandelsmarken wie Grupo Reserva, Osklen und Zee.Dog. Die Plattform ist nicht nur auf Kunden auf Organisationsebene beschränkt, sondern hat auch mehr als 2.400 einzelne Webentwickler und 36 Partner-Systemintegrationsagenturen. Der Komfort und die Effizienz, die diese Innovation mit sich bringt, scheinen den richtigen Ton zu treffen, Anerkennung zu erregen und die Vorteile von Risikokapitalinvestitionen zu nutzen.

Investoren wie MAYA Capital, FJ Labs, Lanx und Crivo Ventures waren federführend bei der Finanzierung der Seed-Runde in Höhe von 2,2 Millionen US-Dollar. Dieser Glücksfall wird Deco.cx dazu veranlassen, die Technologie der künstlichen Intelligenz zu nutzen, um die Fähigkeiten seiner Plattform zu erweitern.

Die Gründer haben eine ehrgeizige Vision für Deco.cx – es mit WordPress zu konkurrieren. Die direkte Erschließung des US-Marktes ist Teil der großen Strategie und der Entwicklung der Plattform. Ihr übergeordnetes Ziel besteht darin, die Anlaufstelle für zahlreiche Webentwickler zu sein, die ihre Zeit lieber mit dem Erstellen verbringen, als sich mit komplizierter Programmierung auseinanderzusetzen.