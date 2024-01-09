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Deco.cx собирает 2,2 миллиона долларов стартового финансирования для упрощения веб-разработки

09, янв. 2024
Deco.cx собирает 2,2 миллиона долларов стартового финансирования для упрощения веб-разработки

Команда Deco.cx, в которую входят цифровые волшебники Гильерме Родригес, Лучано Жуниор и Рафаэль Креспо, получила начальное финансирование в размере 2,2 миллиона долларов. Эти средства будут способствовать реализации миссии по упрощению веб-разработки для растущих брендов. До своего создания Deco.cx трио оттачивало свое цифровое мастерство в VTEX, компании электронной коммерции, которая предлагает инструменты для управления интернет-витринами. Их общее видение предоставления брендам большей автономии в своих онлайн-интерфейсах привело к появлению платформы разработки интерфейсов с открытым исходным кодом — Deco.cx

Платформа представляет собой сложное сочетание Deno, JSX и Tailwind и управляет веб-сайтами в глобальной периферийной инфраструктуре. Цель Deco.cx — облегчить сложную сеть кодирования и вернуть ее к истокам как инструмент для облегчения обмена информацией.

Этот стартап, родившийся в Бразилии, устраняет разрыв между базовыми конструкторами сайтов no-code такими как платформа AppMaster , и более сложными механизмами с полным кодом. Инструменты, которые они разрабатывают, поднимут планку для разработчиков электронной коммерции, стремящихся обеспечить оптимальные цифровые возможности. Сочетание функций drag-and-drop и инструментов естественного языка создаст удобные для пользователя интерфейсы. Клиенты, интегрировавшие Deco.cx в свои системы, стали свидетелями впечатляющего увеличения показателя PageSpeed ​​в 5 раз и повышения коэффициента конверсии на 30%.

С момента своего создания в октябре 2022 года Deco.cx собрал 65 клиентов, в число которых входят такие известные бразильские розничные бренды, как Grupo Reserva, Osklen и Zee.Dog. Не ограничиваясь клиентами уровня организации, платформа объединила более 2400 отдельных веб-разработчиков и 36 партнерских агентств по системной интеграции. Удобство и эффективность, которые обеспечивает это нововведение, похоже, попадают в правильные ноты, привлекают признание и пожинают плоды венчурных инвестиций.

Такие инвесторы, как MAYA Capital, FJ Labs, Lanx и Crivo Ventures, возглавили вливание начального раунда финансирования в размере 2,2 миллиона долларов. Этот непредвиденный доход подтолкнет Deco.cx к использованию технологии искусственного интеллекта для расширения возможностей своей платформы.

Основатели вынашивают амбициозную цель Deco.cx — составить конкуренцию WordPress. Выход на рынок США является частью большой стратегии и развития платформы. Их общая цель — стать незаменимым помощником для многочисленных веб-разработчиков, которые предпочитают тратить свое время на создание, а не на борьбу со сложным программированием.

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