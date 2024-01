Deco.cx verzamelt $2,2 miljoen aan startfinanciering om webontwikkeling te vereenvoudigen

Het team achter Deco.cx, waaronder digitale tovenaars Guilherme Rodrigues, Luciano Junior en Rafael Crespo, heeft startkapitaal ter waarde van $ 2,2 miljoen in beslag genomen. De fondsen zullen dienen ter ondersteuning van hun missie om de webontwikkeling voor groeiende merken te vereenvoudigen. Voordat ze zich met Deco.cx begonnen, heeft het trio hun digitale vaardigheden aangescherpt bij VTEX, een e-commercebedrijf dat tools biedt voor het beheren van online winkels. Hun gedeelde visie om merken meer autonomie te geven over hun online interfaces bracht het open-source front-end ontwikkelingsplatform Deco.cx voort.

Het platform combineert Deno, JSX en Tailwind op een ingewikkelde manier en exploiteert websites op een wereldwijde edge-infrastructuur. Het doel van Deco.cx is om het complexe web van codering te verlichten en het naar zijn oorsprong te herstellen als een hulpmiddel om het delen van informatie te vergemakkelijken.

Deze in Brazilië geboren startup overbrugt de kloof tussen eenvoudige sitebouwers no-code, zoals het AppMaster-platform , en complexere full-code-arrangementen. De tools die ze ontwerpen zullen de lat hoger leggen voor e-commerce-ontwikkelaars die werken aan het bieden van optimale digitale ervaringen. Een combinatie van drag-and-drop functionaliteiten en hulpmiddelen voor natuurlijke taal zal gebruiksvriendelijke interfaces opleveren. Klanten die Deco.cx in hun raamwerken hebben geïntegreerd, zijn getuige geweest van een indrukwekkende stijging van een 5x hogere PageSpeed-score en een stijging van 30% in de conversiepercentages.

Sinds de oprichting in oktober 2022 heeft Deco.cx 65 klanten verzameld, waaronder illustere Braziliaanse retailmerken als Grupo Reserva, Osklen en Zee.Dog. Het platform is niet beperkt tot klanten op organisatieniveau en heeft al meer dan 2.400 individuele webontwikkelaars en 36 partnersysteemintegratiebureaus verzameld. Het gemak en de efficiëntie die deze innovatie introduceert, lijken de juiste toon te raken, erkenning te krijgen en de vruchten te plukken van durfkapitaalinvesteringen.

Investeerders zoals MAYA Capital, FJ Labs, Lanx en Crivo Ventures leidden de leiding in de startronde-fondsinjectie van $ 2,2 miljoen. Deze meevaller zal Deco.cx ertoe aanzetten kunstmatige intelligentie-technologie te gebruiken om de mogelijkheden van zijn platform te vergroten.

De oprichters koesteren een ambitieuze visie voor Deco.cx: concurreren met WordPress. Het aanpakken van de Amerikaanse markt is onderdeel van de grote strategie en de ontwikkeling van het platform. Hun algemene doel is om de go-to te zijn voor talloze webontwikkelaars, die hun tijd liever besteden aan creëren dan worstelen met ingewikkelde codering.