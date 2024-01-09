Deco.cx, Web Geliştirmeyi Kolaylaştırmak İçin 2,2 Milyon Dolarlık Başlangıç ​​Fonu Topladı

Dijital sihirbazlar Guilherme Rodrigues, Luciano Junior ve Rafael Crespo'nun da aralarında bulunduğu Deco.cx arkasındaki ekip, 2,2 milyon dolarlık başlangıç ​​fonunu ele geçirdi. Fonlar, büyüyen markalar için web geliştirmeyi basitleştirme misyonunu desteklemeye hizmet edecek. Üçlü, Deco.cx girişmeden önce dijital becerilerini çevrimiçi vitrinleri yönetmeye yönelik araçlar sunan bir e-ticaret şirketi olan VTEX'te geliştirdi. Markalara çevrimiçi arayüzleri üzerinde daha fazla özerklik verme yönündeki ortak vizyonları, Deco.cx adlı açık kaynaklı ön uç geliştirme platformunu doğurdu.

Platform, Deno, JSX ve Tailwind'i karmaşık bir şekilde harmanlıyor ve web sitelerini küresel bir uç altyapı üzerinde çalıştırıyor. Deco.cx amacı, karmaşık kodlama ağını hafifletmek ve bilgi paylaşımını kolaylaştıracak bir araç olarak onu kökenine geri döndürmektir.

Brezilya doğumlu bu girişim , AppMaster platformu gibi temel no-code site oluşturucular ile daha karmaşık tam kod düzenlemeleri arasındaki boşluğu dolduruyor. Tasarladıkları araçlar, optimum dijital deneyimler sağlamak için çalışan e-ticaret geliştiricilerinin çıtasını yükseltecek. drag-and-drop işlevlerinin ve doğal dil araçlarının birleşimi, kullanıcı dostu arayüzleri destekleyecektir. Deco.cx çerçevelerine entegre eden müşteriler, PageSpeed ​​puanında 5 katlık etkileyici bir artışa ve dönüşüm oranlarında %30'luk bir artışa tanık oldular.

Deco.cx, Ekim 2022'de hayata geçtiğinden bu yana Grupo Reserva, Osklen ve Zee.Dog gibi ünlü Brezilya perakende markalarından oluşan 65 müşteri topladı. Platform, kuruluş düzeyindeki müşterilerle sınırlı olmamak üzere, 2.400'den fazla bireysel web geliştiricisini ve 36 ortak sistem entegrasyon ajansını bir araya getirdi. Bu yeniliğin getirdiği kolaylık ve verimlilik, doğru notları almak, tanınmayı sağlamak ve risk sermayesi yatırımlarının faydalarından yararlanmak gibi görünüyor.

MAYA Capital, FJ Labs, Lanx ve Crivo Ventures gibi yatırımcılar, 2,2 milyon dolarlık tohum turu fon enjeksiyonuna öncülük etti. Bu beklenmedik gelişme Deco.cx platformunun yeteneklerini artırmak için yapay zeka teknolojisini kullanmaya itecek.

Kurucuların Deco.cx için WordPress'e rakip olacak iddialı bir vizyonu var. ABD pazarını doğrudan ele almak, büyük stratejinin ve platformun gelişiminin bir parçası. Genel hedefleri, zamanlarını karmaşık kodlamayla boğuşmak yerine yaratmaya harcamayı tercih eden çok sayıda web geliştiricisinin başvuracağı yer olmaktır.