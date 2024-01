Deco.cx acumula US$ 2,2 milhões em financiamento inicial para descomplicar o desenvolvimento da Web

A equipe por trás Deco.cx, incluindo os magos digitais Guilherme Rodrigues, Luciano Junior e Rafael Crespo, apreendeu um financiamento inicial no valor de US$ 2,2 milhões. Os fundos servirão para alimentar a sua missão de simplificar o desenvolvimento web para marcas em crescimento. Antes de se aventurar na Deco.cx, o trio aprimorou suas habilidades digitais na VTEX, uma empresa de comércio eletrônico que oferece ferramentas para gerenciar vitrines online. Sua visão compartilhada de conceder às marcas mais autonomia sobre suas interfaces online deu origem à plataforma de desenvolvimento front-end de código aberto que é Deco.cx

A plataforma combina Deno, JSX e Tailwind e opera sites em uma infraestrutura global de ponta. O objetivo do Deco.cx é aliviar a complexa rede de codificação e restaurá-la às suas origens como uma ferramenta para facilitar o compartilhamento de informações.

Esta startup nascida no Brasil está preenchendo a lacuna entre os construtores básicos de sites no-code como a plataforma AppMaster , e arranjos de código completo mais complexos. As ferramentas que estão projetando elevarão o padrão para os desenvolvedores de comércio eletrônico que trabalham para fornecer experiências digitais ideais. Uma fusão de funcionalidades drag-and-drop e ferramentas de linguagem natural gerará interfaces fáceis de usar. Os clientes que integraram Deco.cx em suas estruturas testemunharam um aumento impressionante de 5x na pontuação do PageSpeed ​​​​e um aumento de 30% nas taxas de conversão.

Desde que surgiu em outubro de 2022, Deco.cx reuniu 65 clientes, que incluem ilustres marcas do varejo brasileiro como Grupo Reserva, Osklen e Zee.Dog. Não se limitando a clientes de nível organizacional, a plataforma acumulou mais de 2.400 desenvolvedores web individuais e 36 agências parceiras de integração de sistemas. A conveniência e a eficiência que esta inovação introduz parecem estar a atingir as notas certas, atraindo reconhecimento e colhendo os benefícios dos investimentos de capital de risco.

Investidores como MAYA Capital, FJ Labs, Lanx e Crivo Ventures lideraram a injeção de fundos da rodada inicial de US$ 2,2 milhões. Este lucro inesperado impulsionará Deco.cx a utilizar tecnologia de inteligência artificial para aumentar as capacidades de sua plataforma.

Os fundadores nutrem uma visão ambiciosa para Deco.cx – rivalizar com o WordPress. Enfrentar o mercado dos EUA de frente faz parte da grande estratégia e do desenvolvimento da plataforma. Seu objetivo geral é ser a referência para vários desenvolvedores web, que preferem gastar seu tempo criando do que lidando com códigos complexos.