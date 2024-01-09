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تجمع شركة Deco.cx مبلغ 2.2 مليون دولار أمريكي من التمويل الأولي لتسهيل تطوير الويب

Jan 09, 2024
تجمع شركة Deco.cx مبلغ 2.2 مليون دولار أمريكي من التمويل الأولي لتسهيل تطوير الويب

حصل الفريق الذي يقف وراء Deco.cx ، بما في ذلك المعالجات الرقمية جيلهيرم رودريغز ولوسيانو جونيور ورافائيل كريسبو، على تمويل أولي يصل إلى 2.2 مليون دولار. ستعمل الأموال على تعزيز مهمتهم المتمثلة في تبسيط تطوير الويب للعلامات التجارية المتنامية. قبل مشروعهم في Deco.cx ، صقل الثلاثي براعتهم الرقمية في VTEX، وهي شركة تجارة إلكترونية تقدم أدوات لإدارة واجهات المتاجر عبر الإنترنت. أدت رؤيتهم المشتركة لمنح العلامات التجارية مزيدًا من الاستقلالية على واجهاتهم عبر الإنترنت إلى إنشاء منصة تطوير الواجهة الأمامية مفتوحة المصدر وهي Deco.cx

تمزج المنصة بشكل معقد بين Deno وJSX وTailwind، وتقوم بتشغيل مواقع الويب على بنية تحتية عالمية. الهدف من Deco.cx هو تخفيف شبكة البرمجة المعقدة واستعادتها إلى أصولها كأداة لتسهيل تبادل المعلومات.

تعمل هذه الشركة الناشئة البرازيلية على سد الفجوة بين أدوات إنشاء المواقع الأساسية no-code مثل منصة AppMaster وترتيبات التعليمات البرمجية الكاملة الأكثر تعقيدًا. وستعمل الأدوات التي يصممونها على رفع المستوى أمام مطوري التجارة الإلكترونية الذين يعملون على توفير تجارب رقمية مثالية. سيؤدي الدمج بين وظائف drag-and-drop وأدوات اللغة الطبيعية إلى إنشاء واجهات سهلة الاستخدام. شهد العملاء الذين قاموا بدمج Deco.cx في أطر عملهم ارتفاعًا مذهلاً يتمثل في زيادة بمقدار 5 أضعاف في نتيجة PageSpeed ​​وزيادة بنسبة 30% في معدلات التحويل.

منذ ظهورها في أكتوبر 2022، جمعت Deco.cx 65 عميلًا، والتي تضم علامات تجارية برازيلية شهيرة للبيع بالتجزئة مثل Grupo Reserva وOsklen وZee.Dog. لا يقتصر الأمر على العملاء على مستوى المؤسسة، فقد جمعت المنصة أكثر من 2400 مطور ويب فردي و36 وكالة تكامل أنظمة شريكة. يبدو أن الراحة والكفاءة التي يقدمها هذا الابتكار تحقق النجاح المطلوب، وتجذب التقدير، وتجني فوائد استثمارات رأس المال الاستثماري.

قاد المستثمرون مثل MAYA Capital وFJ Labs وLanx وCrivo Ventures تكلفة ضخ التمويل الأولي بقيمة 2.2 مليون دولار. ستدفع هذه المكاسب غير المتوقعة Deco.cx إلى استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات منصتها.

لدى المؤسسين رؤية طموحة لـ Deco.cx - لمنافسة WordPress. تعد مواجهة السوق الأمريكية بشكل مباشر جزءًا من الإستراتيجية الكبرى وتطوير المنصة. هدفهم العام هو أن يكونوا وجهة للعديد من مطوري الويب، الذين يفضلون قضاء وقتهم في الإبداع بدلاً من التعامل مع البرمجة المعقدة.

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