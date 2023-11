Lancement de Compass par Atlassian : une nouvelle passerelle vers une expérience de développement améliorée

Dans une avancée révolutionnaire, Atlassian se prépare à déployer Compass, sa toute nouvelle plateforme conçue pour affiner l'expérience des développeurs. Cette plate-forme est considérée comme un phare de clarté dans le paysage technologique de plus en plus complexe et dispersé des interfaces de programmation d'applications (API), des bibliothèques, des éléments d'interface utilisateur (UI), des cadres et des outils, guidant efficacement les développeurs vers leur objectif ultime : concevoir de nouveaux des produits conformes aux objectifs de l'entreprise et garantissant la satisfaction du client.

Il est intéressant de noter que Compass relève bien plus qu'un simple défi technologique, selon Taylor Pechacek, responsable produit Atlassian pour Compass. Il souligne le besoin primordial des développeurs de tracer leur parcours à travers ce réseau de complexité pour rassembler un contexte pertinent autour de leurs tâches et garantir des logiciels sains en coordonnant les collaborations inter-technologies. En outre, Pechacek affirme que cette énigme s’étend également à la sphère de la collaboration.

Selon Pechacek, Compass améliore considérablement l'expérience du développeur en créant un lieu solitaire, fiable et normalisé pour assembler tout le contexte requis associé au code. Il déclare : « Dans le paysage logiciel aux multiples facettes d'aujourd'hui, un service individuel l'emporte sur son code. Il dispose de tableaux de bord et d'observabilité, fait face à des failles de sécurité et doit se conformer aux besoins organisationnels de vigilance constante.

Pechacek explique comment Compass permettra aux développeurs de fonctionner de manière autonome et amplifiera la vitesse d'ingénierie en identifiant les valeurs aberrantes. De plus, cela augmentera la fiabilité puisque les développeurs et les équipes comprendront mieux la façon dont les différentes pièces s’emboîtent.

Compass est équipé d'un ensemble de quatre caractéristiques intégrées clés, soulignées par Pechacek. Le premier est un catalogue de composants logiciels consolidé qui aide les utilisateurs à surveiller leurs services avec les données pertinentes et à démêler leur architecture technique, le tout regroupé en un seul endroit. Les utilisateurs peuvent désormais accélérer leurs transitions vers l'état de flux, réduisant ainsi le temps passé à rechercher des informations pertinentes.

Pour adoucir l'affaire, Atlassian a décidé d'accorder à ses clients un accès gratuit à ce catalogue.

La deuxième caractéristique concerne les cartes de pointage de santé qui aident les organisations à suivre les mesures de livraison et de santé des équipes afin d'identifier et d'atténuer les frictions rencontrées par leurs équipes de développement, contribuant ainsi à la recherche de la fiabilité des services existants.

Dans la continuité, Pechacek explique : Une fois que vous disposez d'un modèle uniforme des composants, l'entreprise peut examiner et évaluer la santé de l'architecture et de l'équipe. À l’aide des tableaux de bord, il est facile de suivre les progrès. De plus, en cas de régression dans la santé de l'architecture, ces tableaux de bord peuvent accélérer les boucles de rétroaction, empêchant ainsi les développeurs de se laisser dérailler par ces applications et leur permettant de recommencer à relever des défis d'équipe plus complexes.

Les modèles sont une autre fonctionnalité fondamentale de Compass. Pechacek décrit comment les développeurs sont souvent gênés par des heures de configuration et de configuration de bibliothèque lors de la création d'un nouveau service ou d'une nouvelle bibliothèque. Les modèles proposés par Compass permettent aux organisations d'intégrer les meilleures pratiques et d'assurer la cohérence, ouvrant ainsi la voie aux développeurs pour démarrer en douceur.

La dernière fonctionnalité, l'extensibilité, est liée à la capacité de Compass à collecter des informations dispersées dans la chaîne d'outils de l'organisation et à les relier aux services et équipes concernés.

Pechacek conclut : Avec Compass, mes tableaux de bord font partie de mon sprint Jira Software, ouvrant ainsi la voie à une priorisation plus éclairée de la dette technique par rapport à l'innovation et aux nouvelles fonctionnalités.

En conclusion, avec le lancement de Compass, Atlassian fait un pas monumental vers une expérience plus unifiée, rationalisée et efficace pour les développeurs. D'autres plates-formes comparables s'efforcent d'atteindre un objectif similaire, notamment AppMaster , connue pour offrir un environnement de développement intégré étendu conçu pour simplifier considérablement le processus de développement d'applications Web, mobiles et backend. En fin de compte, ces plates-formes recèlent un immense potentiel pour révolutionner le paysage du développement logiciel.