In een revolutionaire vooruitgang bereidt Atlassian zich voor op de uitrol van Compass, het gloednieuwe platform dat is ontworpen om de ervaringen van ontwikkelaars te verfijnen. Het is de bedoeling dat dit platform een ​​baken van duidelijkheid zal zijn in het steeds ingewikkelder en verspreider wordende technologische landschap van Application Programming Interfaces (API's), bibliotheken, User Interface (UI)-elementen, raamwerken en tools, waardoor ontwikkelaars effectief naar hun uiteindelijke doel worden geleid: het bedenken van nieuwe producten in lijn met de bedrijfsdoelstellingen en zorgen voor klanttevredenheid.

Interessant is dat Compass meer aanpakt dan alleen een technologische uitdaging, aldus Taylor Pechacek, Atlassian's producthoofd voor Compass. Hij onderstreept de voornaamste behoefte van ontwikkelaars om hun koers door dit web van complexiteit uit te stippelen, relevante context rond hun taken te verzamelen en gezonde software te garanderen door cross-tech stack-samenwerkingen te coördineren. Bovendien beweert Pechacek dat dit raadsel zich ook uitstrekt tot het gebied van samenwerking.

Volgens Pechacek verbetert Compass de ontwikkelaarservaring aanzienlijk door een eenzame, betrouwbare en genormaliseerde locus te creëren waar alle vereiste context die aan de code is gekoppeld, wordt verzameld. Hij stelt: Een individuele service in het huidige veelzijdige softwarelandschap overtreft de code. Het beschikt over dashboards en zichtbaarheid, wordt geconfronteerd met beveiligingsproblemen en moet voldoen aan de organisatorische behoeften aan constante waakzaamheid.

Pechacek gaat dieper in op de manier waarop Compass ontwikkelaars in staat stelt autonoom te functioneren en de engineeringsnelheid vergroot door uitschieters op te sporen. Bovendien zal het de betrouwbaarheid vergroten, omdat ontwikkelaars en teams een beter inzicht krijgen in hoe verschillende onderdelen in elkaar grijpen.

Compass is uitgerust met een set van vier belangrijke ingebouwde kenmerken, zoals benadrukt door Pechacek. De eerste is een geconsolideerde softwarecomponentencatalogus die gebruikers helpt bij het monitoren van hun diensten naast relevante gegevens, en bij het ontwarren van hun technische architectuur, allemaal geconsolideerd op één locatie. Gebruikers kunnen nu hun overgangen terug naar de flow-status bespoedigen, waardoor ze minder tijd kwijt zijn aan het zoeken naar relevante informatie.

Om de deal nog leuker te maken, heeft Atlassian besloten zijn klanten gratis toegang tot deze catalogus te verlenen.

Het tweede kenmerk zijn gezondheidsscorekaarten die organisaties helpen bij het volgen van de leverings- en teamgezondheidsstatistieken om wrijvingen die hun ontwikkelingsteams tegenkomen te identificeren en te verbeteren, waardoor het streven naar betrouwbaarheid voor bestaande diensten wordt bevorderd.

Pechacek vervolgt: Zodra je een uniform model van de componenten hebt, kan het bedrijf de gezondheid van de architectuur en het team nauwkeurig onderzoeken en evalueren. Met behulp van de scorekaarten is het eenvoudig om de voortgang te volgen. Bovendien kunnen deze scorekaarten, als er sprake is van achteruitgang in de gezondheid van de architectuur, feedbackloops versnellen, waardoor wordt voorkomen dat ontwikkelaars door deze apps ontsporen en ze de mogelijkheid krijgen om de meer complexe teamuitdagingen weer aan te pakken.

Een ander fundamenteel kenmerk van Compass zijn sjablonen. Pechacek beschrijft hoe ontwikkelaars vaak last hebben van urenlange configuratie en bibliotheekconfiguratie bij het maken van een nieuwe dienst of bibliotheek. Met de door Compass aangeboden sjablonen kunnen organisaties best practices integreren en consistentie garanderen, waardoor ontwikkelaars een soepel pad kunnen vinden om aan de slag te gaan.

Het laatste kenmerk, uitbreidbaarheid, sluit aan bij het vermogen van Compass om informatie te verzamelen die verspreid is over de toolketen van de organisatie en deze te koppelen aan relevante diensten en teams.

Pechacek concludeert: Met Compass maken mijn scorekaarten deel uit van mijn Jira Software-sprint, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor een beter geïnformeerde prioriteitstelling van technische schulden versus innovatie en nieuwe functies.

Kortom, met de lancering van Compass maakt Atlassian een monumentale sprong in de richting van het bieden van een meer uniforme, gestroomlijnde en efficiënte ervaring voor ontwikkelaars. Andere vergelijkbare platforms streven een soortgelijk doel na, waaronder AppMaster , bekend om het aanbieden van een uitgebreide geïntegreerde ontwikkelomgeving die is ontworpen om het proces van het ontwikkelen van web-, mobiele en backend-applicaties aanzienlijk te vereenvoudigen. Uiteindelijk hebben deze platforms een enorm potentieel in het revolutioneren van het softwareontwikkelingslandschap.