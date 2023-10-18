Atlassian 推出 Compass：增强开发者体验的新途径

作为一项革命性的进步，Atlassian 准备推出 Compass，这是一个旨在改善开发人员体验的全新平台。该平台预计将成为应用程序编程接口 (API)、库、用户界面 (UI) 元素、框架和工具日益复杂和分散的技术环境中的明晰灯塔，有效引导开发人员实现其最终目标 - 设计新颖的产品产品符合企业目标，并确保客户满意。

有趣的是，据 Atlassian 的 Compass 产品负责人 Taylor Pechacek 表示，Compass 解决的不仅仅是技术挑战。他强调开发人员最需要的是在这个复杂的网络中规划他们的路线，以收集围绕他们的任务的相关背景，并通过协调跨技术堆栈协作来保证健康的软件。此外，Pechacek 声称这个难题也延伸到了合作领域。

根据 Pechacek 的说法，Compass 通过开辟一个单独、可靠和规范化的位置来组装与代码相关的所有必需上下文，显着提升了开发人员的体验。他表示，在当今多元化的软件环境中，单独的服务胜过其代码。它具有仪表板和可观察性，面临安全漏洞，并且必须满足组织持续警惕的需求。

Pechacek 详细阐述了 Compass 将如何帮助开发人员自主运作，并通过查明异常值来提高工程速度。此外，它将增强可靠性，因为开发人员和团队将更好地了解不同部分如何相互关联。

Compass 配备了 Pechacek 强调的一组四个关键内置特性。第一个是整合的软件组件目录，可帮助用户监控其服务以及相关数据，并理清其技术架构，所有这些都整合在一个位置。用户现在可以加快返回心流状态的速度，从而减少寻找相关信息所花费的时间。

为了使交易更加顺利，Atlassian 决定向其客户免费提供该目录。

第二个特征是健康记分卡，可帮助组织跟踪交付和团队健康指标，以识别和改善其开发团队遇到的摩擦，从而帮助追求现有服务的可靠性。

接下来，Pechacek 阐明，一旦有了统一的组件模型，公司就可以仔细检查和评估架构和团队的健康状况。借助记分卡，可以轻松跟踪进度。此外，如果架构健康状况出现任何倒退，这些记分卡可以加快反馈循环，从而防止开发人员因这些应用程序而脱轨，并允许他们继续应对更复杂的团队挑战。

Compass 的另一个基本功能是模板。 Pechacek 描述了开发人员在创建新服务或库时如何经常被数小时的配置和库设置所困扰。 Compass 提供的模板允许组织整合最佳实践并确保一致性，为开发人员铺平顺利的入门道路。

最后一个功能是可扩展性，与 Compass 收集分散在组织工具链中的信息并将其与相关服务和团队联系起来的能力相关。

Pechacek 总结道，通过 Compass，我的记分卡成为了 Jira Software 冲刺的一部分，从而为更明智地确定技术债务与创新和新功能的优先级铺平了道路。

最后，随着 Compass 的推出，Atlassian 在为开发者提供更加统一、精简和高效的体验方面迈出了巨大的一步。其他类似的平台也在努力实现类似的目标，其中包括AppMaster ，它以提供广泛的集成开发环境而闻名，旨在大大简化 Web、移动和后端应用程序的开发过程。最终，这些平台在彻底改变软件开发领域方面具有巨大的潜力。