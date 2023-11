Debiut Compass firmy Atlassian: nowa brama do lepszego doświadczenia programisty

W ramach rewolucyjnego postępu Atlassian przygotowuje się do wdrożenia Compass, swojej zupełnie nowej platformy zaprojektowanej z myślą o udoskonaleniu doświadczeń programistów. Platforma ta ma być wskaźnikiem przejrzystości w coraz bardziej skomplikowanym i rozproszonym krajobrazie technologicznym interfejsów programowania aplikacji (API), bibliotek, elementów interfejsu użytkownika (UI), frameworków i narzędzi, skutecznie prowadząc programistów do ich ostatecznego celu – opracowania nowatorskiej produkty zgodne z celami korporacyjnymi i zapewniające satysfakcję klientów.

Co ciekawe, Compass zajmuje się czymś więcej niż tylko wyzwaniem technologicznym, jak twierdzi Taylor Pechacek, szef produktu Atlassian w firmie Compass. Podkreśla nadrzędną potrzebę programistów, aby wytyczyć kurs w tej złożonej sieci, aby zebrać odpowiedni kontekst wokół swoich zadań i zagwarantować zdrowe oprogramowanie poprzez koordynację współpracy między stosami technologii. Pechacek twierdzi ponadto, że zagadka ta rozciąga się także na sferę współpracy.

Według Pechacka Compass znacząco podnosi poziom doświadczenia programisty, tworząc pojedyncze, niezawodne i znormalizowane miejsce, w którym można zgromadzić cały wymagany kontekst powiązany z kodem. Stwierdza: Indywidualna usługa w dzisiejszym wieloaspektowym krajobrazie oprogramowania przewyższa swój kod. Zawiera pulpity nawigacyjne i możliwość obserwowania, ma luki w zabezpieczeniach i musi spełniać potrzeby organizacyjne w zakresie ciągłej czujności.

Pechacek szczegółowo opisuje, w jaki sposób Compass umożliwi programistom niezależne działanie i zwiększy szybkość prac inżynieryjnych poprzez wskazanie wartości odstających. Dodatkowo zwiększy to niezawodność, ponieważ programiści i zespoły zyskają lepsze zrozumienie sposobu, w jaki różne elementy się ze sobą łączą.

Kompas jest wyposażony w zestaw czterech kluczowych wbudowanych funkcji, jak podkreślił Pechacek. Pierwszy to skonsolidowany katalog komponentów oprogramowania, który pomaga użytkownikom monitorować ich usługi wraz z odpowiednimi danymi i rozwikłać architekturę techniczną, a wszystko to skonsolidowane w jednym miejscu. Użytkownicy mogą teraz przyspieszyć powrót do stanu przepływu, skracając czas spędzony na wyszukiwaniu istotnych informacji.

Aby osłodzić umowę, Atlassian zdecydował się zapewnić swoim klientom bezpłatny dostęp do tego katalogu.

Drugą cechą są karty wyników kondycji, które pomagają organizacjom w śledzeniu wskaźników dostarczania i kondycji zespołu w celu identyfikowania i łagodzenia tarć napotykanych przez zespoły programistów, pomagając w ten sposób w dążeniu do niezawodności istniejących usług.

W dalszej części Pechacek stwierdza: Kiedy już uzyska się jednolity model komponentów, firma może dokładnie przeanalizować i ocenić stan architektury i zespołu. Dzięki kartom wyników łatwo jest śledzić postępy. Ponadto, jeśli wystąpi jakakolwiek regresja w kondycji architektury, te karty wyników mogą przyspieszyć pętlę informacji zwrotnych, zapobiegając w ten sposób wykolejeniu programistów przez te aplikacje i umożliwiając im wznowienie rozwiązywania bardziej złożonych wyzwań zespołowych.

Kolejną podstawową funkcją Compassu są szablony. Pechacek opisuje, jak programiści są często obciążeni godzinami konfiguracji i konfigurowania bibliotek podczas tworzenia nowej usługi lub biblioteki. Szablony oferowane przez Compass umożliwiają organizacjom włączenie najlepszych praktyk i zapewnienie spójności, ułatwiając programistom rozpoczęcie pracy.

Ostatnia cecha, rozszerzalność, wiąże się ze zdolnością Compassa do gromadzenia informacji rozproszonych w całym łańcuchu narzędzi organizacji i łączenia ich z odpowiednimi usługami i zespołami.

Pechacek podsumowuje: Dzięki Compass moje karty wyników stanowią część mojego sprintu w Jira Software, torując w ten sposób drogę do bardziej świadomego ustalania priorytetów długu technicznego w porównaniu z innowacjami i nowymi funkcjami.

Podsumowując, wraz z wprowadzeniem na rynek Compass, Atlassian dokonuje monumentalnego kroku w kierunku zapewnienia programistom bardziej ujednoliconego, usprawnionego i wydajnego doświadczenia. Inne porównywalne platformy dążą do osiągnięcia podobnego celu, w tym AppMaster , znany z oferowania rozbudowanego zintegrowanego środowiska programistycznego zaprojektowanego w celu znacznego uproszczenia procesu tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych. Ostatecznie platformy te mają ogromny potencjał w zakresie rewolucjonizacji krajobrazu tworzenia oprogramowania.