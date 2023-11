In einem revolutionären Fortschritt bereitet Atlassian die Einführung von Compass vor, seiner brandneuen Plattform, die darauf ausgelegt ist, die Erfahrungen von Entwicklern zu verbessern. Diese Plattform soll ein Leuchtfeuer der Klarheit in der immer komplexeren und verstreuteren Technologielandschaft von Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs), Bibliotheken, Benutzeroberflächenelementen (UI), Frameworks und Tools sein und Entwickler effektiv zu ihrem ultimativen Ziel führen – der Entwicklung eines Romans Produkte im Einklang mit den Unternehmenszielen zu entwickeln und die Kundenzufriedenheit sicherzustellen.

Interessanterweise adressiert Compass mehr als nur eine technologische Herausforderung, so Taylor Pechacek, Atlassians Produktleiter für Compass. Er unterstreicht die vorrangige Notwendigkeit für Entwickler, ihren Weg durch dieses komplexe Netz zu finden, um relevanten Kontext zu ihren Aufgaben zu sammeln und durch die Koordinierung technologieübergreifender Stack-Zusammenarbeit eine gesunde Software zu gewährleisten. Darüber hinaus behauptet Pechacek, dass sich dieses Rätsel auch auf den Bereich der Zusammenarbeit erstreckt.

Laut Pechacek verbessert Compass die Entwicklererfahrung erheblich, indem es einen einzelnen, zuverlässigen und normalisierten Ort erstellt, um den gesamten erforderlichen Kontext im Zusammenhang mit dem Code zusammenzustellen. Er erklärt: „In der heutigen vielschichtigen Softwarelandschaft übertrifft ein einzelner Dienst seinen Code.“ Es verfügt über Dashboards und Beobachtbarkeit, weist Sicherheitslücken auf und muss den organisatorischen Anforderungen an ständige Wachsamkeit entsprechen.

Pechacek erläutert, wie Compass Entwickler in die Lage versetzen wird, autonom zu arbeiten und die Entwicklungsgeschwindigkeit durch die Lokalisierung von Ausreißern zu erhöhen. Darüber hinaus erhöht sich die Zuverlässigkeit, da Entwickler und Teams besser verstehen, wie verschiedene Teile ineinandergreifen.

Compass ist mit einer Reihe von vier wichtigen integrierten Eigenschaften ausgestattet, wie von Pechacek hervorgehoben. Der erste ist ein konsolidierter Softwarekomponentenkatalog, der Benutzer dabei unterstützt, ihre Dienste zusammen mit relevanten Daten zu überwachen und ihre technische Architektur zu entwirren – alles konsolidiert an einem Ort. Benutzer können jetzt ihre Übergänge zurück in den Flow-Zustand beschleunigen und so den Zeitaufwand für die Suche nach relevanten Informationen reduzieren.

Um den Deal zu versüßen, hat Atlassian beschlossen, seinen Kunden kostenlosen Zugang zu diesem Katalog zu gewähren.

Das zweite Merkmal sind Gesundheits-Scorecards, die Organisationen dabei helfen, Leistungs- und Team-Gesundheitsmetriken zu verfolgen, um bei ihren Entwicklungsteams auftretende Reibungsverluste zu erkennen und zu beheben und so das Streben nach Zuverlässigkeit für bestehende Dienste zu unterstützen.

Pechacek führt weiter aus: Sobald Sie ein einheitliches Modell der Komponenten haben, kann das Unternehmen den Zustand der Architektur und des Teams prüfen und bewerten. Mithilfe der Scorecards ist es einfach, den Fortschritt zu verfolgen. Darüber hinaus können diese Scorecards bei Rückgängen im Zustand der Architektur Feedbackschleifen beschleunigen und so verhindern, dass Entwickler von diesen Apps entgleist werden, und es ihnen ermöglichen, sich wieder komplexeren Teamherausforderungen zu stellen.

Eine weitere grundlegende Funktion von Compass sind Vorlagen. Pechacek beschreibt, dass Entwickler bei der Erstellung eines neuen Dienstes oder einer neuen Bibliothek oft mit stundenlanger Konfiguration und Bibliothekseinrichtung beschäftigt sind. Die von Compass angebotenen Vorlagen ermöglichen es Unternehmen, Best Practices zu integrieren und Konsistenz sicherzustellen, wodurch Entwicklern ein reibungsloser Einstieg ermöglicht wird.

Die letzte Funktion, die Erweiterbarkeit, knüpft an die Fähigkeit von Compass an, über die Toolchain des Unternehmens verteilte Informationen zu sammeln und sie mit relevanten Diensten und Teams zu verknüpfen.

Pechacek kommt zu dem Schluss: „Mit Compass sind meine Scorecards Teil meines Jira Software-Sprints und ebnen so den Weg für eine fundiertere Priorisierung technischer Schulden gegenüber Innovation und neuen Funktionen.“

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Atlassian mit der Einführung von Compass einen gewaltigen Schritt hin zu einem einheitlicheren, optimierten und effizienteren Erlebnis für Entwickler macht. Andere vergleichbare Plattformen streben ein ähnliches Ziel an, darunter AppMaster , das dafür bekannt ist, eine umfassende integrierte Entwicklungsumgebung anzubieten, die den Prozess der Entwicklung von Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen erheblich vereinfachen soll. Letztlich bergen diese Plattformen ein enormes Potenzial, die Softwareentwicklungslandschaft zu revolutionieren.