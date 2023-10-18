الظهور الأول للعبة Compass من Atlassian: بوابة جديدة لتجربة مطور محسنة

في تقدم ثوري، تستعد Atlassian لطرح Compass، منصتها الجديدة تمامًا المصممة لتحسين تجارب المطورين. من المتصور أن تكون هذه المنصة منارة للوضوح في المشهد التكنولوجي المعقد والمتناثر بشكل متزايد لواجهات برمجة التطبيقات (APIs) والمكتبات وعناصر واجهة المستخدم (UI) والأطر والأدوات، لتوجيه المطورين بشكل فعال نحو هدفهم النهائي - ابتكار رواية. المنتجات بما يتماشى مع أهداف الشركة، وضمان رضا العملاء.

ومن المثير للاهتمام أن كومباس تعالج أكثر من مجرد تحدي تكنولوجي، وفقًا لما ذكره تايلور بيشاشيك، رئيس منتجات شركة أتلاسيان لشركة كومباس. وهو يؤكد على الحاجة الماسة للمطورين إلى رسم مسارهم من خلال هذه الشبكة المعقدة لجمع السياق ذي الصلة حول مهامهم، وضمان برامج سليمة من خلال تنسيق عمليات التعاون عبر التكنولوجيا. علاوة على ذلك، يؤكد بيتشاتشيك أن هذا اللغز يمتد أيضًا إلى مجال التعاون.

وفقًا لـ Pechacek، تعمل Compass على رفع مستوى تجربة المطور بشكل كبير من خلال إنشاء موقع فردي وموثوق وموحد لتجميع كل السياق المطلوب المرتبط بالكود. يقول: إن الخدمة الفردية في مشهد البرمجيات متعدد الأوجه اليوم تتفوق على الكود الخاص بها. ويتميز بلوحات المعلومات وإمكانية المراقبة، ويواجه ثغرات أمنية، ويجب أن يتوافق مع الاحتياجات التنظيمية لليقظة المستمرة.

يشرح Pechacek كيف ستعمل Compass على تمكين المطورين من العمل بشكل مستقل وتضخيم السرعة الهندسية من خلال تحديد القيم المتطرفة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيزيد من الموثوقية حيث سيكتسب المطورون والفرق فهمًا أفضل لكيفية تشابك القطع المختلفة.

تأتي البوصلة مجهزة بمجموعة من أربع خصائص رئيسية مدمجة كما أبرزها Pechacek. الأول هو كتالوج مكونات البرمجيات الموحد الذي يساعد المستخدمين في مراقبة خدماتهم إلى جانب البيانات ذات الصلة، وتفكيك بنيتهم ​​التقنية، وكلها مدمجة في مكان واحد. يمكن للمستخدمين الآن تسريع انتقالاتهم مرة أخرى إلى حالة التدفق، مما يقلل الوقت المستغرق في البحث عن المعلومات ذات الصلة.

ولتحسين الصفقة، قررت شركة Atlassian منح عملائها حرية الوصول إلى هذا الكتالوج.

السمة الثانية هي بطاقات الأداء الصحية التي تساعد المؤسسات في تتبع التسليم ومقاييس صحة الفريق لتحديد وتخفيف الاحتكاكات التي تواجهها فرق التطوير الخاصة بهم، وبالتالي المساعدة في السعي لتحقيق الموثوقية للخدمات الحالية.

وتابع بيتشاتشيك قائلاً: بمجرد أن يكون لديك نموذج موحد للمكونات، يمكن للشركة فحص وتقييم صحة الهندسة المعمارية والفريق. بمساعدة بطاقات الأداء، من السهل تتبع التقدم. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت هناك أي تراجعات في سلامة البنية، فيمكن لبطاقات الأداء هذه تسريع حلقات التعليقات، وبالتالي منع المطورين من الخروج عن مسارهم بسبب هذه التطبيقات والسماح لهم باستئناف معالجة تحديات الفريق الأكثر تعقيدًا.

الميزة الأساسية الأخرى لبرنامج Compass هي القوالب. يصف Pechacek كيف أن المطورين غالبًا ما يكونون مثقلين بساعات من التكوين وإعداد المكتبة عند إنشاء خدمة أو مكتبة جديدة. تسمح القوالب التي تقدمها Compass للمؤسسات بدمج أفضل الممارسات وضمان الاتساق، مما يمهد مسارًا سلسًا للمطورين للبدء.

الميزة الأخيرة، وهي القابلية للتوسعة، ترتبط بقدرة Compass على جمع المعلومات المتفرقة عبر سلسلة أدوات المؤسسة وربطها بالخدمات والفرق ذات الصلة.

ويختتم بيتشاتشيك كلامه قائلاً: مع Compass، تعد بطاقات الأداء الخاصة بي جزءًا من سباق Jira Software الخاص بي، مما يمهد الطريق لتحديد أولويات أكثر استنارة للديون التقنية مقابل الابتكار والميزات الجديدة.

بشكل حاسم، مع إطلاق Compass، تخطو Atlassian قفزة هائلة نحو توفير تجربة أكثر توحيدًا وانسيابية وكفاءة للمطورين. تسعى منصات أخرى مماثلة لتحقيق هدف مماثل، بما في ذلك AppMaster ، المعروف بتقديم بيئة تطوير متكاملة واسعة النطاق مصممة لتبسيط عملية تطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية إلى حد كبير. في نهاية المطاف، تمتلك هذه المنصات إمكانات هائلة لإحداث ثورة في مشهد تطوير البرمجيات.