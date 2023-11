Lançamento do Compass da Atlassian: um novo portal para uma experiência aprimorada do desenvolvedor

Em um avanço revolucionário, a Atlassian se prepara para lançar o Compass, sua nova plataforma projetada para refinar as experiências dos desenvolvedores. Esta plataforma foi concebida para ser um farol de clareza no cenário tecnológico cada vez mais complexo e disperso de interfaces de programação de aplicativos (APIs), bibliotecas, elementos de interface de usuário (UI), estruturas e ferramentas, orientando efetivamente os desenvolvedores em direção ao seu objetivo final - conceber novos produtos alinhados aos objetivos corporativos e garantindo a satisfação do cliente.

Curiosamente, o Compass aborda mais do que apenas um desafio tecnológico, de acordo com Taylor Pechacek, chefe de produto da Atlassian para o Compass. Ele ressalta a necessidade primordial dos desenvolvedores de traçar seu curso através dessa rede de complexidade para reunir o contexto pertinente em torno de suas tarefas e garantir um software saudável, coordenando colaborações entre tecnologias. Além disso, Pechacek afirma que este enigma também se estende à esfera da colaboração.

De acordo com Pechacek, o Compass eleva significativamente a experiência do desenvolvedor ao criar um local solitário, confiável e normalizado para reunir todo o contexto necessário associado ao código. Ele afirma: Um serviço individual no cenário de software multifacetado atual supera seu código. Possui dashboards e observabilidade, enfrenta vulnerabilidades de segurança e deve atender às necessidades organizacionais de vigilância constante.

Pechacek explica como o Compass capacitará os desenvolvedores a funcionar de forma autônoma e amplificará a velocidade da engenharia ao identificar valores discrepantes. Além disso, aumentará a confiabilidade, pois os desenvolvedores e as equipes compreenderão melhor como as diferentes peças se interligam.

O Compass vem equipado com um conjunto de quatro características principais integradas, conforme destacado por Pechacek. O primeiro é um catálogo consolidado de componentes de software que auxilia os usuários no monitoramento de seus serviços juntamente com dados relevantes e na desemaranhamento de sua arquitetura técnica, tudo consolidado em um único local. Os usuários agora podem agilizar suas transições de volta ao estado de fluxo, reduzindo o tempo gasto na busca de informações pertinentes.

Para adoçar o negócio, a Atlassian decidiu conceder aos seus clientes acesso gratuito a este catálogo.

A segunda característica são os scorecards de saúde que ajudam as organizações a acompanhar a entrega e as métricas de saúde da equipe para identificar e melhorar os atritos encontrados por suas equipes de desenvolvimento, auxiliando assim na busca pela confiabilidade dos serviços existentes.

Na continuação, Pechacek articula: Depois de ter um modelo uniforme dos componentes, a empresa pode examinar e avaliar a saúde da arquitetura e da equipe. Com a ajuda dos scorecards, é fácil acompanhar o progresso. Além disso, se houver alguma regressão na integridade da arquitetura, esses scorecards podem agilizar os ciclos de feedback, evitando assim que os desenvolvedores sejam prejudicados por esses aplicativos e permitindo que eles retomem o enfrentamento de desafios de equipe mais complexos.

Outro recurso fundamental do Compass são os modelos. Pechacek descreve como os desenvolvedores geralmente ficam sobrecarregados com horas de configuração e configuração de biblioteca ao criar um novo serviço ou biblioteca. Os modelos oferecidos pelo Compass permitem que as organizações incorporem as melhores práticas e garantam consistência, abrindo um caminho tranquilo para os desenvolvedores começarem.

O último recurso, a extensibilidade, está relacionado à capacidade do Compass de reunir informações dispersas pela cadeia de ferramentas da organização e vinculá-las a serviços e equipes relevantes.

Pechacek conclui: Com o Compass, meus scorecards fazem parte do meu sprint do Jira Software, abrindo caminho para uma priorização mais informada do débito técnico versus inovação e novos recursos.

Conclusivamente, com o lançamento do Compass, a Atlassian dá um salto monumental no sentido de fornecer uma experiência mais unificada, simplificada e eficiente para os desenvolvedores. Outras plataformas comparáveis ​​se esforçam para atingir um objetivo semelhante, incluindo AppMaster , conhecido por oferecer um amplo ambiente de desenvolvimento integrado projetado para simplificar consideravelmente o processo de desenvolvimento de aplicativos web, móveis e back-end. Em última análise, estas plataformas possuem um imenso potencial para revolucionar o cenário de desenvolvimento de software.