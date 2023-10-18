Atlassian'dan Compass'ın İlk Gösterimi: Gelişmiş Geliştirici Deneyimine Açılan Yeni Bir Kapı

Atlassian, devrim niteliğinde bir ilerlemeyle, geliştiricilerin deneyimlerini iyileştirmek için tasarlanan yepyeni platformu Compass'ı kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Bu platformun, Uygulama Programlama Arayüzleri (API'ler), kitaplıklar, Kullanıcı Arayüzü (UI) öğeleri, çerçeveleri ve araçlarının giderek daha karmaşık ve dağınık hale gelen teknolojik manzarasında bir netlik ışığı olması ve geliştiricileri nihai hedeflerine - roman tasarlamaya - doğru etkili bir şekilde yönlendirmesi öngörülüyor. kurumsal hedefler doğrultusunda ürünler üreterek müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

Atlassian'ın Compass ürün sorumlusu Taylor Pechacek'e göre ilginç bir şekilde Compass, teknolojik bir zorluktan daha fazlasını ele alıyor. Geliştiricilerin, görevleri etrafında uygun bağlamı toplamak ve teknolojiler arası yığın işbirliklerini koordine ederek sağlıklı yazılımı garanti altına almak için bu karmaşıklık ağı boyunca rotalarını çizmeleri gerektiğinin altını çiziyor. Ayrıca Pechacek, bu açmazın işbirliği alanına da uzandığını ileri sürüyor.

Pechacek'e göre Compass, kodla ilgili tüm gerekli bağlamı bir araya getirmek için tek, güvenilir ve normalleştirilmiş bir konum oluşturarak geliştirici deneyimini önemli ölçüde artırıyor. Günümüzün çok yönlü yazılım ortamında bireysel bir hizmet, kodlardan üstündür. Kontrol panellerine ve gözlemlenebilirliğe sahiptir, güvenlik açıklarıyla karşı karşıyadır ve sürekli dikkat gerektiren kurumsal ihtiyaçlara uymak zorundadır.

Pechacek, Compass'ın geliştiricilere özerk bir şekilde çalışma konusunda nasıl destek vereceğini ve aykırı değerleri tespit ederek mühendislik hızını nasıl artıracağını ayrıntılarıyla anlatıyor. Ek olarak, geliştiriciler ve ekipler farklı parçaların nasıl birbirine kenetlendiğini daha iyi anlayacağından güvenilirliği artıracaktır.

Pusula, Pechacek'in vurguladığı gibi dört temel yerleşik özellik seti ile donatılmıştır. Bunlardan ilki, kullanıcıların hizmetlerini ilgili verilerle birlikte izlemelerine ve teknik mimarilerini çözmelerine yardımcı olan, tümü tek bir yerde birleştirilmiş birleştirilmiş bir yazılım bileşeni kataloğudur. Kullanıcılar artık akış durumuna geri dönüşlerini hızlandırarak ilgili bilgileri aramak için harcanan zamanı azaltabilirler.

Anlaşmayı daha da tatlı hale getirmek için Atlassian, müşterilerine bu kataloğa ücretsiz erişim hakkı vermeye karar verdi.

İkinci özellik, kuruluşlara, geliştirme ekiplerinin karşılaştığı anlaşmazlıkları belirlemek ve iyileştirmek için teslimatı ve ekip sağlığı ölçümlerini izlemede yardımcı olan ve böylece mevcut hizmetler için güvenilirlik arayışına yardımcı olan sağlık puan kartlarıdır.

Devamında Pechacek şunu ifade ediyor: Bileşenlerin tek tip bir modeline sahip olduğunuzda şirket, mimarinin ve ekibin sağlığını inceleyip değerlendirebilir. Puan kartlarının yardımıyla ilerlemeyi takip etmek kolaydır. Ek olarak, mimari sağlığında herhangi bir gerileme varsa, bu puan kartları geri bildirim döngülerini hızlandırabilir, böylece geliştiricilerin bu uygulamalar tarafından raydan çıkmasını önleyebilir ve daha karmaşık ekip zorluklarıyla mücadeleye devam etmelerine olanak tanıyabilir.

Compass'ın bir diğer temel özelliği de şablonlardır. Pechacek, geliştiricilerin yeni bir hizmet veya kitaplık oluştururken saatlerce süren yapılandırma ve kitaplık kurulumuyla nasıl yükümlü olduklarını anlatıyor. Compass'ın sunduğu şablonlar, kuruluşların en iyi uygulamaları birleştirmesine ve tutarlılık sağlamasına olanak tanıyarak geliştiricilerin başlamaları için sorunsuz bir yol açıyor.

Son özellik olan genişletilebilirlik, Compass'ın kuruluşun araç zincirine dağılmış bilgileri toplama ve bunu ilgili hizmetlere ve ekiplere bağlama yeteneğiyle bağlantılıdır.

Pechacek sözlerini şöyle bitiriyor: Compass ile puan kartlarım Jira Yazılım sprintimin bir parçası, böylece teknik borcun inovasyon ve yeni özelliklere karşı daha bilinçli bir şekilde önceliklendirilmesinin yolunu açıyor.

Sonuç olarak, Compass'ın piyasaya sürülmesiyle Atlassian, geliştiricilere daha birleşik, akıcı ve verimli bir deneyim sunma yolunda muazzam bir adım atıyor. Web, mobil ve arka uç uygulamaları geliştirme sürecini önemli ölçüde basitleştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir entegre geliştirme ortamı sunduğu bilinen AppMaster da dahil olmak üzere diğer karşılaştırılabilir platformlar da benzer bir hedefe ulaşmaya çalışmaktadır. Sonuçta bu platformlar, yazılım geliştirme ortamında devrim yaratma konusunda muazzam bir potansiyele sahiptir.