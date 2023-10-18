Революционно компания Atlassian готовится к выпуску Compass, своей совершенно новой платформы, созданной для улучшения опыта разработчиков. Эта платформа призвана стать маяком ясности во все более сложном и разбросанном технологическом ландшафте интерфейсов прикладного программирования (API), библиотек, элементов пользовательского интерфейса (UI), инфраструктур и инструментов, эффективно направляя разработчиков к их конечной цели — разработке новых продукты в соответствии с корпоративными целями и обеспечение удовлетворенности клиентов.

Интересно, что Compass решает больше, чем просто технологическую задачу, по словам Тейлора Печачека, руководителя продукта Atlassian в Compass. Он подчеркивает насущную необходимость разработчиков проложить свой путь через эту сложную паутину, чтобы собрать соответствующий контекст вокруг своих задач и гарантировать работоспособность программного обеспечения путем координации межтехнологического сотрудничества. Более того, Пехачек утверждает, что эта загадка распространяется и на сферу сотрудничества.

По словам Пехачека, Compass значительно расширяет возможности разработчиков, создавая единый, надежный и нормализованный узел для сборки всего необходимого контекста, связанного с кодом. Он утверждает: «Отдельный сервис в современном многогранном программном мире важнее своего кода». Он оснащен информационными панелями и возможностью наблюдения, сталкивается с уязвимостями безопасности и должен соответствовать организационным потребностям в постоянной бдительности.

Пехачек подробно рассказывает о том, как Compass предоставит разработчикам возможность работать автономно и повысит скорость разработки за счет выявления отклонений. Кроме того, это повысит надежность, поскольку разработчики и команды смогут лучше понять, как взаимодействуют различные части.

Компас оснащен набором из четырех ключевых встроенных характеристик, как подчеркнул Пехачек. Первый — это консолидированный каталог программных компонентов, который помогает пользователям отслеживать свои услуги вместе с соответствующими данными и разбирать свою техническую архитектуру, и все это собрано в одном месте. Теперь пользователи могут ускорить переход обратно в состояние потока, сокращая время, затрачиваемое на поиск соответствующей информации.

Чтобы облегчить сделку, Atlassian решила предоставить своим клиентам бесплатный доступ к этому каталогу.

Вторая характеристика — это карты показателей работоспособности, которые помогают организациям отслеживать показатели доставки и работоспособности команд, выявлять и устранять разногласия, с которыми сталкиваются их команды разработчиков, тем самым помогая добиваться надежности существующих сервисов.

В продолжение Пехачек формулирует: «Как только у вас будет единая модель компонентов, компания сможет тщательно изучить и оценить работоспособность архитектуры и команды. С помощью оценочных карточек легко отслеживать прогресс. Кроме того, если есть какие-либо ухудшения состояния архитектуры, эти системы показателей могут ускорить циклы обратной связи, тем самым предотвращая срыв разработчиков из-за этих приложений и позволяя им возобновить решение более сложных командных задач.

Еще одна основополагающая особенность Compass — шаблоны. Пехачек описывает, как разработчики часто тратят часы на настройку и настройку библиотеки при создании нового сервиса или библиотеки. Шаблоны, предлагаемые Compass, позволяют организациям внедрять лучшие практики и обеспечивать согласованность, открывая разработчикам легкий путь к началу работы.

Последняя функция, расширяемость, связана со способностью Compass собирать информацию, рассредоточенную по всей цепочке инструментов организации, и связывать ее с соответствующими службами и командами.

Пехачек заключает: «Благодаря Compass мои системы показателей являются частью моего спринта в Jira Software, тем самым открывая путь для более осознанного определения приоритетов технического долга по сравнению с инновациями и новыми функциями.

И наконец, с запуском Compass компания Atlassian совершает колоссальный шаг к обеспечению более унифицированного, оптимизированного и эффективного опыта для разработчиков. Другие сопоставимые платформы стремятся достичь аналогичной цели, в том числе AppMaster , известный тем, что предлагает обширную интегрированную среду разработки, предназначенную для значительного упрощения процесса разработки веб-, мобильных и серверных приложений. В конечном счете, эти платформы обладают огромным потенциалом для революционного изменения ландшафта разработки программного обеспечения.