Debutto di Compass di Atlassian: una nuova porta verso un'esperienza di sviluppo migliorata

Con un progresso rivoluzionario, Atlassian si prepara a lanciare Compass, la sua nuovissima piattaforma progettata per perfezionare le esperienze degli sviluppatori. Questa piattaforma è concepita per essere un faro di chiarezza nel panorama tecnologico sempre più intricato e sparso di interfacce di programmazione delle applicazioni (API), librerie, elementi dell'interfaccia utente (UI), framework e strumenti, guidando efficacemente gli sviluppatori verso il loro obiettivo finale: ideare nuovi prodotti in linea con gli obiettivi aziendali e garantendo la soddisfazione del cliente.

È interessante notare che Compass affronta qualcosa di più di una semplice sfida tecnologica, secondo Taylor Pechacek, responsabile dei prodotti Atlassian per Compass. Sottolinea la necessità fondamentale degli sviluppatori di tracciare il proprio percorso attraverso questa rete di complessità per raccogliere il contesto pertinente attorno ai loro compiti e garantire un software sano coordinando collaborazioni tra stack tecnologici. Inoltre Pechacek afferma che questo enigma si estende anche alla sfera della collaborazione.

Secondo Pechacek, Compass migliora in modo significativo l'esperienza dello sviluppatore ritagliando un luogo solitario, affidabile e normalizzato per assemblare tutto il contesto richiesto associato al codice. Egli afferma: Nel multiforme panorama del software di oggi, un servizio individuale prevale sul suo codice. È dotato di dashboard e osservabilità, affronta vulnerabilità di sicurezza e deve soddisfare le esigenze organizzative di vigilanza costante.

Pechacek spiega come Compass consentirà agli sviluppatori di funzionare in modo autonomo e amplifica la velocità di progettazione individuando i valori anomali. Inoltre, aumenterà l’affidabilità poiché gli sviluppatori e i team acquisiranno una migliore comprensione di come i diversi pezzi si incastrano.

Compass è dotato di una serie di quattro caratteristiche chiave integrate, come evidenziato da Pechacek. Il primo è un catalogo consolidato di componenti software che aiuta gli utenti a monitorare i propri servizi insieme ai dati rilevanti e a districare la loro architettura tecnica, il tutto consolidato in un'unica posizione. Gli utenti possono ora accelerare la transizione allo stato di flusso, riducendo il tempo impiegato nella ricerca di informazioni pertinenti.

Per addolcire l'accordo, Atlassian ha deciso di garantire ai propri clienti l'accesso gratuito a questo catalogo.

La seconda caratteristica sono le scorecard sanitarie che aiutano le organizzazioni a monitorare le metriche di consegna e di salute del team per identificare e migliorare gli attriti incontrati dai loro team di sviluppo, aiutando così il perseguimento dell’affidabilità per i servizi esistenti.

Poi, Pechacek articola: Una volta ottenuto un modello uniforme dei componenti, l'azienda può esaminare e valutare lo stato di salute dell'architettura e del team. Con l'aiuto delle scorecard è facile monitorare i progressi. Inoltre, se si verificano regressioni nello stato di salute dell'architettura, queste scorecard possono accelerare i cicli di feedback, impedendo così agli sviluppatori di essere deragliati da queste app e consentendo loro di riprendere ad affrontare sfide di team più complesse.

Un'altra caratteristica fondamentale di Compass sono i modelli. Pechacek descrive come gli sviluppatori siano spesso gravati da ore di configurazione e impostazione della libreria quando creano un nuovo servizio o libreria. I modelli offerti da Compass consentono alle organizzazioni di incorporare le migliori pratiche e garantire coerenza, aprendo un percorso agevole per gli sviluppatori per iniziare.

L'ultima caratteristica, l'estensibilità, si collega alla capacità di Compass di raccogliere informazioni disperse nella catena di strumenti dell'organizzazione e collegarle ai servizi e ai team pertinenti.

Pechacek conclude: Con Compass, le mie scorecard fanno parte del mio sprint su Jira Software, aprendo così la strada a una definizione più informata delle priorità del debito tecnico rispetto all'innovazione e alle nuove funzionalità.

In conclusione, con il lancio di Compass, Atlassian compie un passo avanti enorme verso la fornitura di un'esperienza più unificata, snella ed efficiente per gli sviluppatori. Altre piattaforme comparabili si sforzano di raggiungere un obiettivo simile, tra cui AppMaster , noto per offrire un ampio ambiente di sviluppo integrato progettato per semplificare notevolmente il processo di sviluppo di applicazioni web, mobili e backend. In definitiva, queste piattaforme hanno un immenso potenziale nel rivoluzionare il panorama dello sviluppo software.