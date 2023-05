Lors d'un récent chat organisé par Mark Zuckerberg, Adam Mosseri, responsable d'Instagram, a annoncé que la plateforme avait lancé plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment la collaboration sur les canaux de diffusion et la prise en charge des GIF dans les commentaires. La conversation s'est concentrée sur les efforts de l'entreprise pour améliorer l'expérience des utilisateurs et stimuler l'engagement sur la plateforme.

Instagram a d'abord introduit les canaux de diffusion en février comme un moyen distinct pour les créateurs de faire des annonces à leurs adeptes. Les utilisateurs peuvent s'abonner à ces canaux et recevoir des notifications lorsque leurs créateurs favoris publient du nouveau contenu. Cette fonctionnalité a été utilisée par Zuckerberg pour diverses annonces, telles que Meta Verified, un nouveau client WhatsApp pour Windows, et la fonction de verrouillage individuel des chats pour WhatsApp.

La dernière mise à jour ajoute une fonction de collaboration aux canaux de diffusion, permettant aux utilisateurs d'inviter d'autres créateurs ou fans à participer à des conversations. Adam Mosseri a confirmé qu'Instagram prend désormais en charge les GIF dans les commentaires partagés à la fois sur les posts et les Reels, améliorant ainsi les capacités d'interaction sur la plateforme. Pour offrir cette fonctionnalité, Instagram utilise la fonction de recherche GIPHY, bien que l'autorité britannique de surveillance de la concurrence ait précédemment demandé à Meta de vendre GIPHY, citant des préoccupations concernant l'accès restreint potentiel et les exigences en matière de données pour les clients.

Au cours de la discussion, Mosseri a également révélé qu'Instagram travaillait sur une fonction de paroles pour Reels, en s'appuyant sur la fonctionnalité de sous-titrage automatique introduite l'année dernière. Zuckerberg s'est ensuite enquis de l'intérêt des utilisateurs pour les chatbots alimentés par l'IA et l'imagerie générée par l'IA, soulignant les améliorations futures potentielles de la plateforme.

Dans des nouvelles séparées, Instagram est prêt à déployer la fonction Gifts pour les créateurs de pourboires en Inde dans les prochaines semaines. Cet ajout fait suite à l'introduction, le mois dernier, d'outils d'édition intégrés pour les clips vidéo, l'audio, les autocollants et le texte dans l'application. Dans les semaines à venir, Instagram dévoilera une série de nouvelles fonctionnalités d'édition telles que la division des clips, l'ajustement de la vitesse de lecture et les options de remplacement des clips.

